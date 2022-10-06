Samanyolu Haber /Gündem / Greencard için başvurular açıldı, tıklayın siz de başvurun /06 Ekim 2022 09:39

Greencard için başvurular açıldı, tıklayın siz de başvurun

2024 yılı Çeşitlilik Vize Programı kapsamında Yeşil Kart (Green Card) çekilişi için başvurular başladı.

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Amerika’da çalışma ve yaşama hakkı veren Yeşil Kart çekilişine katılmak isteyenler 8 Kasım günü TSİ 19.00’a kadar dvprogram.state.gov adresinden başvurularını yapabilir.

Amerikan Kongresi tarafından yapılması zorunlu tutulan yıllık Çeşitlilik Göçmenlik Programı her yıl Amerika’ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55 bin göçmen vizesi alma şansı sağlıyor. Türkiye de bu ülkelerden biri.



ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen program, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası’nın (INA) 203 (c) maddesince belirlenmiş şartlara göre düzenleniyor.

Amerikan hükümeti Yeşil Kart başvuruları için para almıyor. Başvurular doğrudan, bir aracı kuruma gerek kalmaksızın yapılıyor.


Kurayı kazanan kişilerin vize alabilmeleri için en az lise mezunu olması ya da bir meslekte son 5 yılda en az 2 yıl iş deneyimi olması gerekiyor. Kurayı kazanan kişinin 21 yaşından küçük çocukları da bu haktan yararlanabiliyor.

Birden fazla başvuru, şansı arttırmıyor tam aksine hak kaybına neden oluyor. Formda kullanılacak fotoğrafın son 6 ay içinde çekilmiş ve belli boyutlarda olması gerekiyor.

Yeşil Kart kurasının sonucu elektronik posta yoluyla gönderilmiyor. Çekilişe katıldığınızda size verilen takip numarası ile başvurunun sonucunu Mayıs ayında ücretsiz olarak yine dvprogram.state.gov adresinden öğrenilebiliyorsunuz.

Yetkililer, bu internet adresinin Yeşil Kart çekilişine başvurmak için tek resmi web sitesi olduğu konusunda uyarıyor.


Yeşil Kart çekilişini kazanmak, başvuru sahiplerine sadece göçmen vizesine başvurma hakkını kazandırıyor. Ancak yalnızca göçmen vizesi onaylanıp Amerika’ya giriş yapan kişiler Amerika’da göçmenlik statüsü kazanıyor.

Şanslı kişiler, bilgisayar tarafından rastgele yapılan bir çekiliş neticesinde belirleniyor. Vizeler, altı coğrafi bölge arasında paylaştırılıyor ve bu bölgelerde bulunan hiçbir ülkeye verilen vizeler, ilgili sene içinde verilecek toplam vizelerin yüzde yedisini aşamıyor.

Kurayı kazananların ödeyeceği çeşitlilik vize ücreti kişi başı 330 ABD Doları. Bu ücret sadece Konsolosluk veznesine ödenebiliyor.
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