Grev yasaklandı kamu işçisi anlaşmak zorunda bırakıldı



İktidarın yüzde 24’lük zam talebini olumlu olarak değerlendiren TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, grev karralarının uygulanacağı gün Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde hükümetle anlaşma sağladı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinin katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenmesi planlanan olan Kamu Çerçeve Protokolü İmza Töreni’ne katılacaktır” ifadelerine yer verildi.



TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz günlerde Saray’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la görüşmüştü.



Hükümetin kamu işçisine son zam teklifi şöyle olmuştu:



Günlük brüt çıplak ücreti 1400 liranın altında olanlar 1400 liraya çekilecek. Seyyanen 1400’ün üzerine herkese 40 lira zam yapılacak.



Birinci 6 ay yüzde 24, ikinci 6 ay ilk brüt çıplak ücrete 50 lira zam yapılacak. Haziran 2025-Aralık 2025 arasındaki enflasyon değişim oranı yüzde 11’i aşarsa, aşan kısım 2. yıl birinci altıncı ay zam oranına ilave edilecek.



İkinci yılda ise yüzde 10’luk ve yüzde 6’lık zamların üzerine bu oranları aşan enflasyon kadar artış uygulanacak.