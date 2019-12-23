Samanyolu Haber /Dünya / Grevle köşeye sıkışan Macron, emeklilik maaşından feragat edeceğini açıkladı /23 Aralık 2019 14:12

Grevle köşeye sıkışan Macron, emeklilik maaşından feragat edeceğini açıkladı

‘Emeklilik reformu’ tasarısıyla Fransa'nın son yıllarda gördüğü en büyük genel grevin fitilini ateşleyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hayatı durduran protestoları yatıştırmak adına emeklilik maaşından feragat edeceğini açıkladı.

SHABER3.COM


Grevlerin hayatı durdurduğu Fransa'da Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Emmanuel Macron’un emeklilik haklarından feragat edeceği duyuruldu.

Le Parisien gazetesi tarafından aktarılan açıklamada, “(Macron) tüm Fransız halkı için planlanan puan sistemiyle birleşecek” denilirken, bu karar ‘ibretlik ve tutarlı’ olarak nitelendirildi.

Bu durumda 42 yaşına giren Macron, yaşa veya varlığa bağlı olmaksızın cumhurbaşkanlığı görevini tamamlayan herkese otomatik olarak verilen aylık 6000 euro emeklilik maaşını almayacak.

Macron, görev süresini tamamladıktan sonra bile Fransa’da yasal emeklilik yaşı olarak kabul edilen 62 yaş sınırından bir hayli uzak olacak.

Fransız basını 50 yılı aşkın süredir bunu yapan ilk cumhurbaşkanının Macron olacağını vurguladı.

Noel için sendikalara çağrı

Emmanuel Macron, özel sektör ve kamu sektöründe her birinin emeklilik yaşı ve koşulları onlarca sistemi tek bir sistemde birleştirmek istiyor.

Macron’un getirmek istediği puan bazlı ulusal emeklilik sistemine göre işçiler çalıştıkları her gün için ödüllendirilecek ve kazandıkları puanlar emekli olduklarında kendilerine çeşitli faydalar sağlayacak; emeklilik yaşı kademeli olarak 62'den 64'e çıkarılacak.

Ancak sendikalar ve daha geç yaşta emekli olma veya emeklilik maaşlarında düşüş tercihiyle karşı karşıya bırakılan işçiler plana karşı çıkıyor. Bu nedenle 5 Aralık'ta süresiz genel grev başlatıldı, protestolara 800 binden fazla kişi katılırken, tren ve metro seferleri durmuştu.

Emmanuel Macron, dün demiryolu işçilerine seslenmiş ve Noel öncesi eylemelerini askıya almalarını istemişti. Devlete ait demiryolu şirketi SNCF oldukça kısıtlı himet verirken, pek çok yerde grev devam ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Grevle köşeye sıkışan Macron, emeklilik maaşından... Sonraki Haber >>

Kurtarma anları kamerada...

Kurtarma anları kamerada...

Pandaların oyun günü!

Pandaların oyun günü!

9 yıldır bıkmadılar, usanmadılar bazen başlık bile değiştirmediler

9 yıldır bıkmadılar, usanmadılar bazen başlık bile değiştirmediler

Abov, ablacağım birer tane alın!

Abov, ablacağım birer tane alın!

Binali Yıldırım'ın o görüntüleri...

Binali Yıldırım'ın o görüntüleri...

Sedat Peker ile Sinan Aygün kol kola!

Sedat Peker ile Sinan Aygün kol kola!

Protestoların ateşi körükleyen görüntü

Protestoların ateşi körükleyen görüntü

Güvenlik görevlilerinden ilginç çözüm

Güvenlik görevlilerinden ilginç çözüm

Dikkatsizlik ve hız felaket oldu

Dikkatsizlik ve hız felaket oldu

Çocuk araçtan düştü

Çocuk araçtan düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:31:01