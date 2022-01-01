Samanyolu Haber /Gündem / Gri kategoriye düşen Türkiye, 'Varlık Barışı'nı 8'inci kez uzattı /01 Ocak 2022 19:07

Gri kategoriye düşen Türkiye, 'Varlık Barışı'nı 8'inci kez uzattı

Küresel kara para ağını denetleyen OECD’ye bağlı FATF kimliği belirsiz para kaynaklarını kontrol etmediği için Türkiye kara parayla mücadele listesinde gri kategoriye düşmüştü.

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Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin 6'ncı mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararla yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesine ilişkin süre 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldı. Söz konusu süre bugün dolacaktı.

Belirlenen tarihe kadar varlıklarını bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

FATF TÜRKİYE'Yİ GRİ LİSTEYE ALDI

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için Türkiye’nin daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye alındığını duyurdu.

Merkezi Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan ve OECD’ye (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) bağlı kurum, Ekim ayında düzenlenen Genel Kurul’da alınan kararları basın toplantısında açıklamıştı.

Buna göre en son 2019’da yapılan değerlendirmede bu alanlarda bazı eksiklerinin olduğu vurgulanan Türkiye, yakından takip edileceği anlamına gelen gri listeye girdi.

FATF Başkanı Marcus Pleyer, basın toplantısında Türkiye’de mali sektörün, emlakçı ya da değerli maden ticareti yapan kişiler gibi farklı aktörlerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Gri listede yer alan 22 diğer ülke arasında Arnavutluk, Fas, Suriye, Güney Sudan ve Yemen yer alıyor.
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