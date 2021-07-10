Samanyolu Haber /Gündem / Gri pasaport ile gündeme gelen AKP’li belediye'de yeni skandal /10 Temmuz 2021 09:51

Gri pasaport ile gündeme gelen AKP’li belediye'de yeni skandal

Gri pasaport skandalıyla gündeme gelen Malatya'nın AKP’li Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapımı süren Yeşil Topsöğüt konutları inşaatında imara aykırı işler yapıldığı gerekçesiyle Milli Emlak tarafından mahkemeye verilerek inşaat çalışmasının durdurulduğunu iddia edildi.

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AKP'li Yeşilyurt Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı Belediye Başkanvekili Mehmet Nakir başkanlığında yapıldı.

Meclis toplantısında CHP Grup başkanvekili Günnur Tabel'in, belediye tarafından ilçe merkezinde yapımı süren Yeşil Topsöğüt konutları inşaatından imara aykırı çalışmalar Yeşilyurt Belediyesi'nin Milli Emlak tarafından mahkemeye verildiği ve Yeşil Topsöğüt konutlarının çalışmalarının durdurulduğunu iddia etti.


“İMARA AYKIRILIKLAR OLDUĞU GEREKÇESİYİ İNŞAAT DURDURULDU”

Yeşilyurt CHP Grup Başkanvekili Günnur Tabel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yeşilyurt Belediyesi’nin 136 daire, 7 blok, 6 dükkândan oluşan  Yeşil Topsöğüt konutlarının temeli 10 Ocak 2020 tarihinde atılmıştır. Edindiğimiz bilgilere göre Milli Emlak tarafından tahsis edilen ve 2020 yılında Yeşilyurt Belediyesi tarafından temeli atılan ve yaklaşık 1 buçuk yıldır inşaatı süren Yeşil Topsöğüt konutlarında İmara aykırı işler yapıldığı gerekçesiyle Milli Emlak, Yeşilyurt Belediyesi'nin çalışmasını durdurmak için mahkemeye vermiş ve yürütmeyi durdurma kararı almış. Bu konuyu temmuz ayı belediye meclis toplantımızda belediyeye soru önergesi vererek başkanlığa sundum ancak sözlü cevap yerine önümüzdeki ay bana yazılı cevap vermeyi tercih ettiler” diye konuştu.

TABEL, BELEDİYE YÖNETİMİNE YAPILAN AYKIRIKLARI SORDU

CHP'li Günnur Tabel, Yeşilyurt Belediyesi yönetimine vermiş olduğu soru önergesinde şunlar yer aldı:

1-Milli Emlak tarafından tespit edilen imara aykırılıklar nelerdir?

2-Projeden ev satın alan kişilere tapuları verilmiş midir? Verilmemişse bu kişilerin mağduriyeti nasıl giderilecektir?

3-Tapu alamayan yurttaşlardan belediyeye başvuranlar var mıdır? Bu kişilerle ilgili hangi işlemler yapılmıştır?

4-Mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmişse inşaat devam etmekte midir? Böyle bir karar var ve inşaat devam ediyorsa bu suç değil midir?

5-Bu aşamadan sonra sorunun çözümü için belediye olarak ne yapılması düşünülmektedir?
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