Samanyolu Haber /Gündem / Gri pasaport olayında yeni gelişme: AKP’li Ali Ayrancı tutuklandı /28 Eylül 2022 14:12

Gri pasaport olayında yeni gelişme: AKP’li Ali Ayrancı tutuklandı

Türkiye'de 29 belediyenin adının karıştığı gri pasaportla insan kaçakçılığı olayında önemli rol oynayan Servi Belde belediyesinin eski başkanı AKP’li Ali Ayrancı ‘insan kaçakçılığından’tutuklandı.

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Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, Eylül 2020'de ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi' için 45 kişiyi yurt dışına göndermiş, ancak gidenlerden sadece 2 kişi geri dönmüştü. Olayın ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatmıştı.

Gri pasaport skandalı soruşturmasında eski Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl'ün Servi beldesinin eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ile Almanya'daki organizatör Ersin Kilit “Göçmen Kaçakçılığı” suçlamasıyla 22 Haziran'da tutuklanmıştı. Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş yapılan itiraz üzerine, daha sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

ALİ AYRANCI SERBEST BIRAKILMIŞTI


Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl'ün Servi beldesinin eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ile Almanya'daki organizatör Ersin Kilit “Göçmen Kaçakçılığı” suçlamasıyla 22 Haziran'da tutuklanmıştı.

Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş yapılan itiraz üzerine, daha sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Bingöllü eski belde belediye başkanı Ali Ayrancı'yı göçmen kaçakçılığı dosyasından adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, Malatya 7. Asliye Ceza'nın 1 / 2 hakimi tarafından tartışma yaratan bir kararla 2 Eylül'de tahliye edilen ve iddianamede olayın organizasyonun odak noktası olduğu vurgusu yapılan Bingöl'ün Servi beldesinin eski belediye başkanı AKP'li Ali Ayrancı için, tutuklanmaya yönelik karar verildi.

Ali Ayrancı'nın avukatlarının Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itiraz reddedildi. Bingöl'de yakalanan Ayrancı, Bingöl Adliyesinden SEGBİS üzerinden Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ne bağlandı ve hakkındaki tutuklama kararı yüzüne okunarak cezaevine gönderildi.
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