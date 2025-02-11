Samanyolu Haber /Gündem / Gri pasaport skandalı! Göçmen kaçakçılığı davasında 3 sanık beraat etti, dava kapatıldı /11 Şubat 2025 01:09

Gri pasaport skandalı! Göçmen kaçakçılığı davasında 3 sanık beraat etti, dava kapatıldı

2020 yılında Malatya’nın AKP’li Yeşilyurt Belediyesi’nin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" başlığı ile hazırladığı projeye dahil edilerek Almanya'ya gönderilen 90 kişinin Türkiye'ye dönmemesine ilişkin başlatılan “Göçmen Kaçakçılığı Soruşturması” sonuçlandı. 3 sanık hakkında beraat verilmesinin ardından gerekçeli karar açıklandı.

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Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen, “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan yargılanan tutuksuz sanıklar eski Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl Servi Belediyesi eski başkanı AKP’li Ali Ayrancı ve Ersin Kilit hakkında beraat kararı verilmişti. Gerekçeli kararda, “suç unsurlarının oluşmaması” gerekçe gösterilerek beraatlerine karar verildi.

3 SANIĞA BERAAT KARARI VERİLDİ, DAVA KAPATILDI

Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından açıklanan gerekçeli kararda, sanıklar Ali Ayrancı, Bekir Karakuş ve Ersin Kilit hakkında "Göçmen Kaçakçılığı" suçunun unsurlarının oluşmaması gerekçesiyle beraatlerine karar verildiği belirtildi.

Böylelikle 5 yıl süren davada tek bir sanık kalmadı ve dava kapatıldı. Gerekçeli kararda, "Sanıklar Ali Ayrancı, Bekir Karakuş ve Ersin Kilit'in üzerlerine atılı 'Göçmen Kaçakçılığı' suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmış ise de yapılan yargılama ve toplanan deliller ışığında, sanıkların üzerlerine atılı suçun unsurları itibariyle oluşmadığı anlaşılmakla atılı suçtan sanıkların CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince ayrı ayrı beraatlerine karar verilmiştir” denildi.

"TUZUN KOKTUĞUNUN GÖSTERGESİDİR”

Gri pasaport davasında 3 sanığa beraat kararı verilmesine ilişkin konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,’tuz koktu’ diyerek tepki gösterdi. Ağbaba, şu ifadeleri kullandı;

*Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan yargılanan; Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl-Servi eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ve olayın Almanya’daki ayağı olduğu iddia edilen Ersin Kilit hakkında beraat kararı verilmesi, böyle büyük bir skandalın hiçbir şey olmamış gibi kapatılması tuzun koktuğunun göstergesidir.

*Gri pasaport skandalı şu an adeta bir yargı skandalına da dönüşmüş görünüyor. Olayın gerçekleşme şekli, şüphelileri, delilleri, her şey ortada olmasına rağmen böyle büyük bir suçta tüm sanıkların beraat etmesini akıl almıyor.

*İşin içinde insan kaçakçılığı var, rüşvet var, görevi kötüye kullanma var, terör örgütüne yardım var, tehdit, şantaj ne ararsan var. Bir tek kişi ceza almadı, görevden alma bile olmadı. Organize bir durum ve cezasızlık var.

"VIP İNSAN KAÇAKÇILIĞI"

*İnsan kaçakçılığı suç, burada da VIP insan kaçakçılığı var. Muhalifler, demokratlar aylarca yıllarca tedbir adı altında tutuklanıp cezaevlerinde çürütülürken Bekir Karakuş’lara Ali Ayrancı’lara yani AKP’lilere adalet çok hızlı işletiliyor.

*Bu olay CHP’li belediyede olsa belediye başkanı görevden alınır, yerine kayyum atanırdı.  Mahkemenin kararı çok şaşırtıcı. Türkiye’de vize almak mümkün değilken yüzlerce insan hizmet pasaportu ile yurt dışına gitti.

*Utanmasalar Veli Ağbaba ve bu işi ortaya çıkaran belediye meclis üyelerimizi suçlayacaklar. Türkiye’yi tüm dünyaya rezil eden, vize işlemlerinin sekteye uğramasına sebep olan böyle büyük bir skandalın hiçbir şey olmamış gibi kapatılması tuzun koktuğunun göstergesidir.

*Türkiye'nin itibarını yerle bir edeceksin, VIP insan kaçakçılığı ile eşi benzeri görülmemiş bir işe imza atacaksın, sonra hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak dolaşacaksın. Artık söyleyecek söz bulamıyoruz.

*Cezasızlık, yeni suçlara davetiye çıkaracaktır. Yeşilyurt Belediyesi için verilen bu karar gri pasaportla yurt dışına insan kaçıran diğer AK Partili belediyeler için de umut oldu.

*Tek bir kamu görevlisinin bile ceza almadığı, 90 kişiyi para karşılığı kaçıranların cezalandırılmadığı bir adalet sistemine güven kalır mı?
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