Gri pasaport skandalı sonrası Almanya’dan ‘Türkiye’ kararı

Almanya dahil olmak üzere Avrupa Birliği’nin corona virüsü salgını nedeniyle Türkler’e uyguladığı “vize kısıtlaması” yaklaşık bir yıldır sürerken, durum daha da ciddi bir hal aldı ve Almanya vize şartlarına yenisini ekledi.





Almanya, “Gri pasaport” skandalının ardından “Almanya vizesi istemeyen pasaportlarla gelenlerden de geliş nedenini ve kısıtlamalara karşı istisna olan durumu kanıtlayan ek belgeler istenilecek” şartını getirdi.





“GEREKÇE” ŞARTI





Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yeşil, Gri ve Siyah” pasaportla vizesiz gelişlerin de artık denetleneceği, sınırlarda da ek belge istenileceği belirtildi.





Açıklamada ayrıca, özel pasaportla gelenlerin zaten geçerli mazereti olmadan alınmayacağı vurgulanırken, ‘vizesi olsa bile’ tüm pasaport sahiplerinin geçerli ziyaret nedenlerini önceden sunmaları gerektiği hatırlatıldı.





Yeni karar göre artık, bir tek cumhurbaşkanı, başbakan, bakan ve milletvekillerinin kullandığı “Kırmızı pasaport” kullananlar, vizesiz ve ek belge istenmeksizin Almanya'ya gidebilecek.





VİZE RANDEVUSU DURUMLARI





Açıklamada vize randevularının bir yıldır olduğu gibi ancak istisnai durumlarda verilmeye devam edildiği belirtildi. Türk vatandaşlarına ise şu durumlarda vize başvurusu hakkı tanınacağı ifade edildi:





* Ölüm, doğum ve birinci dereceden yakınlarının düğünü gibi durumlar





* Almanya'da fabrika ya da üretim tesislerinde montaj, bakım ve tamir için çağrılan kişiler





* Fuar düzenleyicileri (fuar montaj işçileri değil) ve katılımcıları





* Aile birleşimi vizesi alanlar ve eşiyle birlikte yaşayacak olanlar





* Acil ve gerekli tıbbi durumlar nedeniyle Almanya'ya gidecek olanlar





* TIR şoförleri, denizciler ve uluslar arası nakliyat yapanlar.





“MECBUR DEĞİLSENİZ GİTMEYİN”





Almanya'nın açıklamasında, “Schengen vize başvuruları yalnızca istisnai durumlarda ve belirli koşullar altında kabul edilecek“ denildi ve üstteki istisnaların yazılı olarak kanıtlanması gerektiği hatırlatıldı.









Açıklamada, “Türkiye'nin tamamına gereksiz turistik gezilere karşı uyarıyoruz. Türkiye, salgından ciddi derecede etkilendi. Sayılar azalsa da Türkiye yüksek enfeksiyon riskli ülke olarak konumlandırılmaya devam edilmektedir“ ifadesi kullanıldı.





“VİZEYİ AŞMAK İÇİN”





“Gri Pasaport” skandalı başka tartışmaları da gündeme getirdi. Avusturya, 9 milyonluk ülkesinde sadece 7 bin 500 kişiye, diplomatik veya gri pasaport verildiğini, diğer AB üyesi ülkelerde de bu sayının çok az olduğunu duyurdu.





Türkiye'de ise, Avrupa Birliği veya diğer ülke vizelerini aşmak için yaklaşık 2.5 milyon kişiye, vize gerektirmeyen gri, yeşil veya diplomatik pasaportlar dağıtıldığı vurgulandı. Bu durumun ise ileride Avrupa Birliği’nde gündem olması bekleniyor





YUNANİSTAN VİZE VERİYOR MU?





Bu arada Yunanistan, Almanya gibi Türkiye'den gelmek isteyenlere “acil durumlar halinde veya Yunanistan'da oturma izni olanlara” giriş izni veriyor. Bu durumu kanıtlayanlar ya da bir davetiyesi olanlar Yunanistan'a girebilecek.





Yunanistan, turizm için kapılarını Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Macaristan, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İzlanda, Norveç, İsviçre, Lihtenştayn,, ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Sırbistan ve İsrail vatandaşlarına açtı. Türkler'e ise kapı açılmadı.





Yunan adalarına Türkiye'den geçişlere daha önce izin vereceğini duyuran Yunanistan'ın bu konuyla ilgili nasıl bir karar alacağı ise henüz bilinmiyor.