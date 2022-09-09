Gri pasaport skandalında adı geçen AKP’li tahliye edildi

Malatya’da AKP’li Yeşilyurt Belediyesi ile bir dernek arasındaki protokol kapsamında hizmet pasaportu düzenlenerek yurt dışına giden 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği ortaya çıkmıştı. “Gri pasaportla insan kaçakçılığı” skandalının soruşturmasında, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısının ardından eski Servi Belediye Başkanı Ali Ayrancı da tahliye edildi.





Yeşilyurt Belediyesi, Eylül 2020’de ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ için 45 kişiyi yurt dışına göndermiş, ancak gidenlerden sadece 2 kişi geri dönmüştü. Olayın ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatmıştı. Gri pasaport skandalı soruşturmasında eski Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl’ün Servi beldesinin eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ile Almanya’daki organizatör Ersin Kilit “Göçmen Kaçakçılığı” suçlamasıyla 22 Haziran’da tutuklanmıştı. Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş yapılan itiraz üzerine, daha sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.





Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl’ün Servi beldesinin eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ile Almanya’daki organizatör Ersin Kilit “Göçmen Kaçakçılığı” suçlamasıyla 22 Haziran’da tutuklanmıştı. Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş yapılan itiraz üzerine, daha sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Bingöllü eski belde belediye başkanı Ali Ayrancı’yı göçmen kaçakçılığı dosyasından adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. 7. Asliye Ceza Mahkemesi, göçmen kaçakçılığı soruşturasında tutuklu olan Ersin Kilit’in tahliye talebini ise reddetti.





Gri pasaport soruşturmasında tutuklu bulunan Ali Ayrancı'nın tahliye kararı sonrasında açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Dünyada ve ülke tarihimizde ilk kez resmi-gri pasaportlar kullanılarak insan kaçakçılığı yapıldı. Tüm dünyaya rezil olduğumuz yetmedi, aylar sonra bir soruşturma başlatıldı, idari soruşturma sonuçsuz kaldı ve aradan geçen 17 ay sonra şimdi de skandalın merkezindeki isimler bir bir tahliye ediliyor. Ortada delilli ispatlı suç var ama suçlu yok. Belediye başkanları suç işlediklerini itiraf ediyor; ne valilik, ne Bakanlık, ne Danıştay sorumluluk alıyor. Mahkemeler de ayan beyan işlenen suçlarda tahliye kararları veriyor. Malum Yeşilyurt Belediye Başkanı skandalı ortaya çıkardıktan sonra belediye meclisi üyelerimizle, şahsıma 'niye kaçakçılığı ülkeye duyurdunuz' diye serzenişte bulunmuştu. Bu gidişle 'suçlu CeHaPe' diyecekler, suçu da partimize yıkacaklar” diye konuştu.