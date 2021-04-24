Gri pasaport skandalında şok iddia

İddiaya göre G.F adlı diplomat, Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nden Almanya'ya giden 45 kişinin davetiyeleri ve listeden şüphelenmesi üzerine, söz konusu durum hakkında Ankara'yı uyardı. Ancak Dışişleri Bakanlığı, olayın insan kaçakçılığı olduğunu sezen diplomatlar G.F ve M.F'yi açığa aldı.







DIŞİŞLERİNE YAZI GÖNDERİLDİ





Avrupa Postası’ndan Süheyla Kaplan’ın haberine göre, Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nden gelen 45 kişilik kafilenin “Geri dönmedikleri sistemden tespit edilmesine rağmen” konunun insan kaçakçılığı ile ilgili olduğu, durumun hem Ankara'ya hem de Almanya'daki Başkonsolosluklara bir mesajla Dışişleri Bakanlığı'na iletilmesi için ivedi bir yazı gönderildiği ifade edildi.





Habere göre Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Hannover Konsolosluğu’na, Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nden bir kafilenin Hannover'e geleceği ve Konsolosluk'a Ersin K.'nin de davet mektubunun ilişikte yer aldığı bir yazı gönderildiği iddia edildi.





M.F ve G.F. adlı diplomat ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmak istemediklerini söyledi.