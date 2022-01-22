Gri pasaport skandalını ortaya çıkaran konsolos çift, başkonsolosluğa alınmadı

NE OLMUŞTU?





ERDOĞAN ÖDÜL VERMİŞTİ





Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinden, Gri pasaport verilerek Hannover'e gönderilen kaçakları tespit edip Ankara'ya bildirilen ve o günden beri gün yüzü görmeyen konsolos çift, Ankara'ya geri çağrılma kararı nedeniyle gittikleri konsoloslukta kapıda kaldı.Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre; diplomatik pasaportu bulunan, 37 yıllık Dışişleri personeli Mehmet Fidan'a, 'görevden el çektirildikleri gerekçesiyle' özel eşyalarını gelip alması söylendi.Diplomatik pasaportu bulunan, 37 yıllık Dışişleri personeli Mehmet Fidan'a, ‘görevden el çektirildikleri gerekçesiyle’ özel eşyalarını gelip alması söylendi.Fidan ve eşi konsolosluğa geldiklerinde ise normal kapıdan içeri alınmadılar ve yan tarafta bulunan yabancılar ile Suriyeliler'in işlem yaptırdığı yere yönlendirildiler.Yol parası alamayan, devir teslim yapamayan çift, yönlendirildikleri alanda diplomatik pasaportlarını göstererek kişisel eşyalarını almaya çalıştı.Mehmet-Güler Fidan, "Gri pasaport olayını ortaya çıkardık diye bunlar başımıza geliyor. Devletimizin düşürüldüğü duruma bakın. Asker kaçağı birini ortaya çıkarmıştım. Konsoloslukta çalışıyordu. Şimdi o Musa Seyyar isimli şahıs içeride çalışıyor, biz içeri giremiyoruz" diye konuştu.Hannover Muavin Konsolosu Güler Fidan, AKP’li Yeşilyurt Belediyesi’nin temin ettiği gri pasaportla Almanya’ya kaçan 45 kişiden şüphelenip başkonsolosu uyarmıştı. Başkonsolosun ise olayın üzerine gitmediği öğrenilmişti. Fidan, başkonsolos hakkında Eylül 2020’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmasının ardından Savcılık Fidan’ın ifadesine dahi başvurmadan, soruşturma açılmasına gerek duymamıştı.İnsan kaçakçılığı skandalını fark eden ve konuyla ilgili Ankara’yı uyaran iki diplomat merkeze çekilirken, Malatya Yurtbaşı Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise skandalı gündeme taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba için, "Ne işi vardı Türkiye gündemine taşıyacak. Kendi memleketi değil mi, kendi de Malatyalı değil mi?” ifadelerini kullanmıştı.Gri pasaportla yurt dışına insan kaçırma haberlerine konu olan Elazığ Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya ve Malatya Yurtbaşı Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ödül almıştı.