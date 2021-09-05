Gri pasaportla insan kaçırma kurumsallaştı

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, AKP’li belediyelerin gri hizmet pasaportuyla yurtdışına gidip bir daha geri dönmeyenlere ilişkin soruları yanıtsız kaldı.





BELEDİYELER KAÇ KİŞİYE GRİ PASAPORT SAĞLADI?







Bingöl, ilk olarak AKP döneminde talep edilen ve onaylanan hizmet damgalı pasaport sayılarını nisan ayında İçişleri Bakanlığı’na sordu. 2002’den itibaren belediyelerin kaç kişiye bu pasaportu sağladığı, görev süreleri dolmasına karşın iade edilmeyen pasaportlar ile bunların amacı dışında temini gibi konularda başlatılan soruşturmalara ilişkin sorular, İçişleri tarafından yanıtsız bırakıldı. Bingöl, önergesinin yanıtlanmamasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden sorularını bir kez daha İçişleri Bakanlığı’na yöneltti.





BAKANLIKLAR SORULARA YANIT VERMEDİ





TBMM üzerinden Bakan Süleyman Soylu’ya iletilen soru önergesini yanıtlamayan Bakanlık, bu sefer de soruları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne yönlendirdi. Aylar sonra gelen yanıtta ise “Pasaport iş ve işlemleri 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren nüfus müdürlükleri tarafından yürütülmeye başlanılmış olup, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 2011 yılı sonrasına ait pasaport dosyaları arşivi devir alınmıştır” denildi. Nisan ayında insan kaçakçılığı iddiaları karşısında belediyelere yönelik soruşturmaları genişlettiğini açıklayan İçişleri Bakanlığı, soruları yanıtlamayarak kendisine bağlı müdürlükleri işaret etti. Sorularına yanıt alamayan Bingöl, yaptığı yazılı açıklamada şunları aktardı:





‘DAĞITILAN PASAPORTLARIN SAYISINI İÇİŞLERİ DAHİ BİLMİYOR’





“Bu süreç, yurtdışına eğitim ve araştırma için gitmek isteyen akademisyenlerin pasaportlarını bir günde idari talimatla iptal eden İçişleri Bakanlığı’nın, söz konusu AKP’li belediyelerin devlet pasaportu ile insan kaçakçılığı olduğunda gözlerini nasıl yumduğunun ispatıdır. Sözde, bu alanda 6 aydır başlatılan bir soruşturma var ama bir adım yol alabilmiş değiller. AKP döneminde, yani 2002’den itibaren dağıtılan hizmet damgalı pasaportlarının sayısını dahi İçişleri Bakanlığı bilmiyor. Bir tarihe kadar Emniyet Genel Müdürlüğü’nü, bundan sonrası için de nüfus müdürlüklerini işaret etmekle yetiniyorlar. Daha bu kurumların İçişleri Bakanlığı’na bağlı olduğundan haberleri bile yok.





‘DIŞİŞLERİ BENİM GÖREV ALANIM DEĞİL DİYOR’







Dışişleri’nin yanıtı daha da skandal. Kanunda açık görev tanımı var. Bu alanda yurt içinde İçişleri, yurt dışında ise Dışişleri yetkili. Açık hükme rağmen Dışişleri Bakanlığı, ‘benim görev alanımda değil’ diyebiliyor.





‘İNSAN KAÇAKÇILIĞI RESMİYETE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ





AKP döneminde AKP’li belediyeler eliyle hizmet pasaportu üzerinden yapılan insan kaçakçılığı resmiyete dönüştürülmüş. Bizim takibimize rağmen bakanlıklar, bu konuyu sümen altı edip, zamana yayıp çürütme yolunu tercih etmişlerdir. Görünen o ki Türkiye’de AK Partili belediyelerin yapmış olduğu bu resmi insan kaçakçılığının yine bu iktidar eliyle örtüldüğüne şahit olduk.





‘PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ’





Ne yapılırsa yapılsın, böyle bir usulsüzlüğün, vicdansızlığın hiçbir şekilde tarafımızdan kabul edilmeyeceğinin herkes tarafından bilinmesini isteriz. Biz, bu sorularımıza cevap verilmese, üzeri örtülmeye çalışılsa dahi peşini bırakmayacağız. Türkiye’de önemli bir sorun olan ve uzun bir süre gündemi işgal eden bu insan kaçakçılığını deşifre etmeyi, sorumluların mutlaka kanun önünde hesap vermelerini sağlamak üzere bu konunun peşini bırakmayacağız.”