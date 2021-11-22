Gri pasaportta yeni bir skandal daha: Yok saymışlar!

Gri pasaport aracılığıyla Almanya’ya insan kaçakçılığı organizasyonuna ilişkin bir skandal daha ortaya çıktı. Türkiye’nin Hannover Muavin Konsolosu Güler Fidan, AKP’li Yeşilyurt Belediyesi’nin temin ettiği gri pasaportla Almanya’ya kaçan 45 kişiden şüphelenip Başkonsolosu uyardı. Başkonsolos’un ise olayın üzerine gitmediği öğrenildi. Fidan, başkonsolos hakkında Eylül 2020’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık Fidan’ın ifadesine dahi başvurmadan, soruşturma açılmasına gerek duymadı.





‘HANGİ PARTİDEN?’





Fidan, savcılığa gönderdiği ihbar ve suç duyurusu dilekçelerinde şu iddiaları sıraladı: “Seyahat kısıtlaması yaşanan Covid-19 döneminde bu kadar kalabalık kafilenin, hepsi de gri pasaportlarla Almanya’ya gelişinden şüphelenerek Başkonsolosumuzu uyardım. Programa göre kafilenin 7 Eylül – 16 Eylül arası Hannover’e gelmesi gerekiyordu. Ama bu tarihler arasında Türkiye’den çıkış yapmadıklarını tespit ettim. Şüphelerimi bir kez daha Başkonsolosa ilettim. Başkonsolos, ‘Belediye hangi partidenmiş?’ diye sorunca bilgisayardan AK Parti olduğunu öğrenip bildirdim. Yeşilyurt Belediyesi’nin pasaportları çıkartırken ortak etkinlik yapacaklarını duyurduğu Hannover Belediyesi’nin programdan haberinin dahi olmadığını öğrendim. Davetiyelerde ismi geçen aracı Ersin Kilit GMBH isimli firmanın ofisinin ise Hanover Başkonsolosluğumuza 400 metre uzaklıkta olduğunu öğrenince işin içinde yasadışı insan kaçakçılığı olabileceği düşüncemi yine Başkonsolosa aktardım. Ekim ayı sonunda, 45 kişilik kafilede yer alan isimleri tek tek araştırınca, Türkiye’ye dönüş yapmamalarına rağmen pasaportlarının ‘Muhafazada’ olduğu yani İçişleri Bakanlığı’na iade edildiğini öğrendim. İnsan kaçakçılığı yapıldığı artık net biçimde ortaya çıktığı için Başkonsolosumuza yine bilgi verdim. Kendisinin de hem Ankara’yı hem de Almanya’daki tüm temsilciliklerimizi uyaran bir yazı göndermesi gerektiği konusunda görüşümü ilettim. Ancak Başkonsolos Eylül ve Ekim aylarında yaptığım tüm uyarılara rağmen ne Ankara’da Bakanlığı ne de Almanya’daki temsilciliklerimizi bir kez olsun uyarmadı.”





Fidan, ihbar mektubuyla birlikte, ‘görevini ihmal ettiği ve suçu bildirmeme suçunu işlediği’ iddiasıyla Başkonsolos hakkında suç duyurusunda bulundu. Fidan’ın iddiaları, CİMER’e de taşındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığı 4 Kasım’da “Soruşturma yapılmasına yer olmadığı” kararı verdi. Kararda, ‘iddiaların somut bilgi ve delile dayanmadığı’ ileri sürüldü.





ÜSTÜ ÖRTÜLÜYOR





Karara tepki gösteren CHP Milletvekili Utku Çakırözer şunları söyledi: “Hizmet pasaportlarımız kullanılarak insan kaçakçılığı yapılmış ama üzerine giden yok. Soruşturmaya gerek yok deniyor. Kaçakçılığa aracılık eden şirketin Başkonsolosluğun çok yakınında ofis açması önemli değil mi? Neden savcılık muavin konsolosun, başkonsolosun ve diplomatların ifadesini alma gereği görmemiş? Almanya’da bu işe karışanlara ceza bile verildi. İşin asıl sorgulanması gereken yer olan Türkiye'de hiçbir şey yapılmıyor.”