Gribi hafife almayın, ölüme kadar götürebilir

Atabay İlaç Medikal Direktörü Uzman Dr. Murat Yaycı, grip hastalığının yol açabileceği daha ciddi hastalıklara değinerek, bu sonuçların ne kadar ağır olabileceğine dikkat çekti.



Grip aslında erken dönemde yakalanıp tedavi edildiğinde, hastaların büyük kısmında kısa sürede iyileşme gözleniyor. Bunun nedeni, grip virüsüne yönelik antiviral tedavinin mevcut olması.



Buna karşılık tedavi edilmeyen hastaların bir kısmında hafiften ağıra kadar çeşitli hastalıklar oluşabiliyor.



Örneğin, sinüzit ve orta kulak iltihabı grip hastalığının orta şiddette sonuçları olarak gösteriliyor. 1 yaşından küçük bebekler grip hastalığına yakalandığında, yaklaşık yarısında orta kulak iltihabı gelişebiliyor.



Atabay İlaç Medikal Direktörü Uzman Dr. Murat Yaycı, grip hastalığının yol açabileceği ciddi hastalıkların başında zatürrenin geldiğini söyledi.



Yaycı, şöyle konuştu:



“Zatürre hastalığına tek başına grip virüsünün neden olmasının yanı sıra bu hastalarda bağışıklık sisteminin düşmesiyle, grip virüsü ile birlikte bakteriler de eşlik edebiliyor. Zatürre gelişirse hastaların büyük kısmının hastanede takibi gerekiyor. Grip hastalığına bağlı zatürre gelişen hastaların yaklaşık 4’te 1’inde ise kalp ve damarları ile ilgili çeşitli problemler ortaya çıkıyor. Kalp ve damar problemleri olarak kalp krizi, kalp kası iltihabı ve damara pıhtı atması gibi problemleri sayabiliriz."



"Grip hastalığının yol açabileceği diğer ciddi problemler ise beyin iltihabı (ensefalit) ve solunum ve böbrek yetmezliği gibi ağır tablolardır. Bu ciddi hastalıklar özellikle bebek ve çocuklar, yaşlılar, gebeler, aşırı şişman olanlar ve kronik hastalıkları (astım, kalp hastalığı gibi) olanlarda daha fazla gözleniyor."



"Bu kadar ağır hastalıklara yol açan grip hastalığında veya grip şüphesi olan her durumda, erken dönemde antiviral tedaviye başlanması ile hastalığın hızlıca önüne geçilebilir ve yol açabileceği ciddi sonuçlar büyük olasılıkla önlenmiş olur."