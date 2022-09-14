Grip aşısı 1 yılda yüzde 180 zamlandı

Gribe karşı mevsimsel olarak gündeme gelen aşıların yaklaşan kış ayları öncesinde fiyat artışına maruz kaldığı ifade edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 20 milyona yakın riskli hastanın olduğu Türkiye’de 3,5 milyon grip aşısının ihtiyacı karşılamada yetersiz kalacağını bildirdi. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 20 milyona yakın riskli hastanın olduğu Türkiye’de 3,5 milyon grip aşısının ihtiyacı karşılamada yetersiz kalacağını bildirdi.

“ÖDEME LİSTESİNDE YOKSAN HASTA OL”





SGK’nin ödeme listesinde yer alamayan grip aşılarının geçen seneye göre yüzde 180 zamlanarak eczanelerde 243 TL’den satılacağını kaydeden Bulut, “Dolar kurundaki yükseliş grip aşılarını da vurdu. 4 kişilik bir aile grip aşısı yaptırdığında yaklaşık 1000 TL ödemek zorunda kalacak. Parası olan grip aşısı olabilecek, parası olmayan olamayacak” dedi.Kovid-19 salgının da etkisiyle vatandaşların grip aşısına yöneldiğini kaydeden Bulut, “Grip aşısına olan ilgi Kovid-19 ile birlikte arttı. Ancak geçen sene 85 lira 12 kuruş olarak belirlenen grip aşısı bu yıl 243 TL’den satılacak. Dolar kurunun artmasıyla birlikte, grip aşısı yüzde 180 oranında zamlandı. SGK’nin ödeme listesinde yer alan vatandaşlar grip aşısını ücretsiz olabilecek. Ödeme listesinde yer almayan vatandaşlar ise grip aşısını kendi cebinden karşılamak zorunda kalacak. Yani parası olan grip aşısı olabilecek, parası olmayan olamayacak. Sağlık Bakanlığı vatandaşa kısaca ‘SGK ödeme listesinde değilsen grip aşısı yaptırma, hasta ol’ diyor” ifadelerini kullandı.