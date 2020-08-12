Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nden (KLİMİK) Prof. Dr. Özlem Kurt Azap koronovirüs salgını nedeniyle mevsimsel grip dönemi yaklaşırken 6 aydan büyük herkesin aşılanması gerektiğini belirterek “Önceki dönemde risk gruplarının mutlaka aşılanması gerektiğini söylüyorduk, şimdi tüm toplumun ücretsiz aşılanması gerektiğini vurguluyoruz. Çünkü grip geçiren biri Covid-19 geçirirse daha ağır seyredecektir” dedi.





Prof. Dr. Özlem Kurt Azap, dünyada artan talep nedeniyle grip aşısı bulunması konusunda sıkıntılar yaşanabileceğine dikkat çekti. Bakanlığın açıkladığı binin üzerindeki günlük vaka sayısının daha fazla olabileceğini söyleyen Azap, “Tabip odalarından aldığımız veriler gösteriyor ki tüm Türkiye’de olgular çok artmış durumda” diye konuştu.





'6 AYDAN BÜYÜK HERKESE YAPILMASI GEREKİYOR'





Sibel Bahçetepe'nin Cumhuriyet'te yer alan haberine göre Azap, “İnfluenza mevsimi ekim-kasım gibi başlayan mart-nisana kadar süren bir dönemdir. Bu dönemde her yıl 5 milyona yakın insan hastalanıyor ve 500 bini de ölüyordu. Şimdi bunun üstüne bir de Covid-19 eklenmiş oldu. Ayrıca Corona ile birlikte influenza aynı anda hastalık yaparsa ne kadar ağır sonuçlara yol açar. Bunu şu an da çok bilmiyoruz ama olası bir kötü senaryo daha ağır seyretmesi. Kalabalıklarda Covid-19 geçişinden başka influenza ve diğer solunum yolu hastalıklarının geçmesi de olacak. Hastaneye başvurular artacak, iyice içinden kalkılamaz bir duruma yol açacak. Bu nedenle influenzaya ilişkin hazırlıklar yapılmalı, başta aşı temini olmak üzere. Geçen yıl kasım ayına kadar grip aşısını temin edemedik. Önceki yıllarda risk grubuna grip aşısı yapılsın diyorduk ama şimdi 6 aydan büyük herkese yapılması gerekir diyoruz.





Özellikle okullar açılacaksa aşının çok yaygın uygulanması gerekir. Güney yarım- küre grip sezonunu yaşıyor. Brezilya’da yapılan çalışmada görülmüş ki grip aşısı dolaylı olarak Covid-19’a karşı koruyor. En azından influenzadan korunmada önemli, sağlık çalışanları ve tüm topluma ücretsiz olarak uygulanmalı. Ayrıca zatürree aşısı da risk gruplarına yapılmalı” dedi.