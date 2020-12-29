'Grip aşısı kaosu sürüyor, aşılar depolarda mahsur kaldı'

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Eczacı Gamze Taşcıer yaptığı açıklamada, “Grip aşısı dağıtım sistemi 8 gün önce değiştiğinde süreci yapboza çevirdiniz demiştim. Aradan geçen 8 günde sistem hala oturmuş değil. Ekim ayında bitmesi gereken süreçte yeni yıla giriyoruz ama grip aşısı kaosu sürüyor. Bakanlık korkunç bir organize beceriksizlik içerisinde. Elleri ayaklarına dolanmış, ne yapacaklarını bilemez durumdalar.” dedi.





"GRİP AŞISI SEKİZ GÜN OLDU HALA DEPOLARDA BEKLETİLİYOR"

“Yıllardır düzenli şekilde verilen, dağıtımında ve vatandaşa ulaşımında hiçbir sorun olmayan grip aşısında bile kriz ve kaos yaratmayı başardılar.” diyen Taşcıer, “Aile hekimi reçete yazacak, eczaneden verilecek dendi, süreç bir şekilde ilerlerken tekrar sistem değişti. Sonra bu karar kaosu derinleştirince vazgeçtiler ve sekiz gün önce sistemi eskisine döndürdüler. Ama aradan 8 gün geçti grip aşısı hala depolarda bekletiliyor. Çünkü ne yapılacağına dair bir belirsizlik vardı, kararını da alamadılar. TİTCK daha bugün süreci anlatan çok kısa bir açıklama yayınladı. Bu kadar basiretsiz ve beceriksiz bir sağlık yönetimi tarihte görülmemiştir.” ifadelerini kullandı.





"EKİM’DE BİTMESİ GEREKEN SÜREÇ YENİ YILA SARKTI"

Sistemin belirsiz bırakıldığı ve bu nedenle de vatandaşların aşıya ulaşamadığını belirten Taşcıer, “Eczaneler depodan aşıları çekemiyor, çünkü depolar çıkış yapamıyor. TİTCK yazı yayınladı ama zaten yılbaşıyla birlikte 3 günlük sokağa çıkma yasağı başlayacak. Yani Ekim ayında bitmesi gereken grip aşısı sürecinde yeni yıla giriyoruz hala milyonlarca insan aşılanamadı ve süreç de giderek uzuyor.” dedi.





“ORGANİZE BECERİKSİZLİĞİN CEREMESİNİ HALK CANIYLA ÖDÜYOR”

Bakanlığın grip aşısının temininden, dağıtımına kadar süreci yönetemediğini belirten Taşcıer, “Sağlık Bakanlığı’nın bu organize beceriksizlik halini gördükçe, endişelerimiz artıyor. Yıllardır sorunsuz olan grip aşısı sistemini bile eline yüzüne bulaştırıp kaos yaratan bir yönetim, COVID-19 aşısında ne yapacak merak ediyoruz. COVID-19 aşısı da ha geldi, ha geliyor dene dene haftalar geçti. Grip aşısında da daha yaz aylarındayken bakanlığa sormuştum, sistem belli mi diye. Tabi cevap alamamıştık. COVID-19 aşısıyla ilgili de sorduk, yine yanıtsız kaldı. Aşılar uygulanmaya başladığında umarım AK Parti iktidarı eliyle yaratılmış bir başka kaosla karşı karşıya kalmayız. Çünkü her geçen saat, her geçen gün insanlarımız hayatlarını kaybediyor. Yani organize beceriksizliğin ceremesini halk canıyla ödüyor.” ifadelerini kullandı.