Grip aşısı karaborsaya düştü: Salgın patladı





Birgün'ün haberine göre grip aşısı karaborsaya düşünce salgın vakalarında artış yaşandı.





Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 2018 yılında 2 milyon 200 bin grip aşısı ithal edilirken bu sayı 2019 yılında 1 milyon 220 bine düştü.





Halk sağlığı uzmanları, gribin bu kadar büyük bir salgına dönüşme sebebini ‘grip aşısının zamanında ve yeterli miktarda gelmemesi’ olarak açıkladı.





Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ağır seyirli ve ölümcül olabilen gripten korunmanın en etkili yolunu aşılanmak olarak açıklıyor. Ancak geçen yıl sağlık çalışanları başta olmak üzere çok sayıda risk grubundaki insan aşıya ulaşamadı. Sağlık Bakanlığı ise 4,5 milyonu KOAH’lı insanın yaşadığı ülke için 500 bin aşının geleceğini ‘müjde’ olarak duyurdu.





Halk sağlığı uzmanları eylül ve ekim aylarında grip aşısı ancak ‘karaborsada’ bulunabildiğinden risk grubundakilerin zamanında aşılanmadığını belirtti.





Aşılanmanın çok önemli bir yer tuttuğunu kaydeden uzmanlar, “Aşılar zamanında yapıldığında salgını önler” dedi.