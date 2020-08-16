Grip aşısı üretimi rekora koşuyor

Sadece ABD’de grip aşısı üretimi bir önceki yıla oranla yüzde 11 artırıldı. Bu ülkede, 2020-2021 yılı için 194 ila 198 milyon doz grip aşısı üretildi.







Euronews'te Rahmi Gündüz imzasıyla yer alan haberde dünya genelinde eczanelerin, reçetesiz satılan grip aşısı için bir önceki yıla oranla üretici firmalara iki misli sipariş verdiği belirlendi. İlaç üreticisi Seqirus, gelecek yıl için aşı üretimini yüzde 15 artırarak. 52 milyondan 60 milyon doza çıkardı. Fransız ilaç devi Sanofi ise üretimini yüzde 20 artırarak, 70 milyondan 80 milyon doza çıkarttı.





Sanofi’nin Kuzey Amerika bölgesi aşı üretimi direktörü Michael Greenberg, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Müşterilerimizden büyük miktarlarda siparişler alıyoruz.” diyerek durumu özetledi.