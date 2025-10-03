Grip misiniz? Nezle mi?

Kayseri Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Selma Erşangur, iki hastalık arasındaki farklara dikkat çekti.



Belirtilerdeki fark



Dr. Erşangur, nezlenin daha hafif seyrettiğini belirterek, “Nezle kulak çınlaması, hafif burun akıntısı, boğaz ağrısı ve baş ağrısıyla geçer. Gripte ise tüm vücutta kırgınlık, kas-eklem ağrıları, gözlerde kızarma, şiddetli öksürük, kulak ağrısı, dolgunluk hissi ve yüksek ateş görülebilir” dedi.



Soğuk havalarda bağışıklık sisteminin zayıflaması ve kuru havanın mukozada çatlaklara yol açması nedeniyle virüslerin daha kolay yayıldığını vurgulayan Erşangur, kalabalık mekanlarda bulaş riskinin arttığını söyledi.



Risk grupları



Dr. Erşangur, özellikle 65 yaş üstü kişiler, gebeler, kronik hastalıkları olanlar (diyabet, astım, KOAH, bronşit), bağışıklık sistemi zayıflatan ilaç kullananlar için gribin daha tehlikeli olabileceğini ifade etti. Hamilelerin ise özellikle ilk üç ayda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.



Önlemler



Güneş ışığının azalmasıyla D vitamini eksikliğinin arttığını, bunun da bağışıklığı zayıflattığını kaydeden Erşangur, vitamin ve mineral desteğinin önemine işaret etti. Ayrıca kreş ve okullarda çocukların oyuncak paylaşımı ve toplu taşıma araçlarının bulaş riskini artırdığını hatırlatarak hijyen kurallarına özen gösterilmesini önerdi.