Grip ve koronaya aynı anda yakalanmak mümkün mü?

Tüm dünyada 29 milyona yakın insan koronavirüs nedeniyle enfekte oldu, 920 bini aşkın kişi de hayatını kaybetti. Koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte vaka sayıları hızla artmaya başladı. Uzmanlar yeni dalga uyarısı yaparken, grip mevsiminin gelmesiyle birlikte yeni endişeler yaşanıyor. Buna göre yeni tartışma konusu aynı anda hem koronavirüse hem de gribe yakalanmak mümkün mü? Uzmanlara göre bu sorunun yanıtı: “Evet”.





Ancak uzmanlar hem koronaya hem de gribe aynı anda yakalanmanın riskine dikkat çekiyor ve “Bu durum bazı hastalarda oldukça tehlikeli boyutlara ulaşabilir” diyor.





Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde aile hekimliği yapan uzman doktor Adrian Burrowes, grip ve Covid-19 virüslerinin insan bünyesini aynı anda etkisi altına aldığı zaman bağışıklık sistemi üzerinde büyük tahribatlara neden olduğunu belirtiyor.





Doktor Burrowes, gribe yakalanılması durumunda vücudun oldukça hassas ve kırılgan olduğunu belirterek, bu durumun koronavirüsün etkisini daha da artırdığına dikkat çekiyor.





Burrowes, "Böyle bir durumda bünyenizin savunma mekanizması çöker. Hem grip hem de Covid-19 virüsleri akciğerlere şiddetli bir şekilde saldırır. Ağır zatürre başlar ve akciğer sıvısında değişimler olur. Bu da, alerjik hastalıklara sebebiyet verir” diyor.





Salgın hastalıklar uzmanı Dr. Seema Yasmin ise her iki virüsün vücuda aynı anda etki etmesi durumunda kan zehirlenmesine yol açtığını, kalp hastalıklarını tetiklediğini ve beyin ile kas dokularında iltihaplanmaya neden olduğunu söylüyor.





Kaliforniya Üniversitesi Prof. Dr. Michael Matthay'ın da "Hem grip hem de koronavirüse aynı anda yakalanan bir kişi belki her iki hastalığı da atlatabilir ve fazla semptom göstermez. Ancak uzun vadede özellikle kalp ve akciğer ile ilgili hastalıklara olan bağışıklığı büyük oranda azalır” ifadelerini kullanıyor.





Grip ve Covid-19'un aynı anda görülmesinin akciğerlerin kana daha az oksijen taşımasına sebebiyet verdiğini ifade eden Matthay, şöyle devam ediyor:





"İki virüsün aynı anda etkisi solunum yollarını feci şekilde tahrip edecektir. Bu, akut solunum yetmezliğine yol açabilir ve bu durum hayati açıdan oldukça tehlikeli."