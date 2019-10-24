Samanyolu Haber /Gündem / Grip ve zatürre aşısı bulunamıyor /24 Ekim 2019 09:38

Grip ve zatürre aşısı bulunamıyor

6,44 olan reel avro kurunun ilaç ithalatı için sabitlenen 3,40’lık rakamın çok üzerine çıkması nedeniyle, şirketler maliyeti ödememek için ülkeye sınırlı satış yapmaya devam ediyor.

Grip ve zatürre aşısı bulunamıyor

Ölümcül sonuçlara yol açabilen grip ve zatürree aşısının hala bulunamadığı öğrenildi.

6,44 olan reel euro kurunun ilaç ithalatı için sabitlenen 3,40’lık rakamın çok üzerine çıkması nedeniyle, şirketler maliyeti ödememek için sınırlı satış yapmaya devam ettiği belirtildi.

Bu durum; özellikle risk altında olan gebeler, 6 ay-2 yaş arası çocuklar, 65 yaş üstü yaşlılar, KOAH, astım, kronik kalp veya akciğer hastalığı olanlar ve sağlık çalışanları için tehdit oluşturuyor. Grip aşılarının bulunmamasına ilişkin haberlerin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 500 bin doz grip aşısının daha piyasaya sürüleceğini ‘müjde’ledi. Ancak yeni gelecek aşı 3,5 milyon KOAH hastasının ihtiyacını dahi karşılamaya yetmiyor.

ZATÜRRE AŞISI YOK

Birgün’den Burcu Cansu’nun haberine göre, her yıl dünyada milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan zatürree aşısı da talebi karşılamıyor. Türkiye’ye ithal iki zatürree aşısından biri olan Pneumo 23, iki yıldır gelmiyor. Piyasada, 61 TL 45 kuruşa satılan Pneumovax ise sınırlı sayıda bulunuyor.

2 MİLYON NÜFUSA 12 AŞI

Urfa Eczacı Odası’nın eski yöneticisi Ali Erdem, ecza depolarından aldıkları bilgiye göre, kente son bir ayda sadece 12 tane zatürree aşısı gönderildiğini söyledi. 2 milyon nüfuslu Urfa’ya gönderilen zatürree aşısının yetersizliğine dikkat çeken Erdem, “Zatürreede ölüm riski gribe oranla beş kat daha fazla. Sağlık Bakanlığı bu konuda üzerine düşeni yapmakla yükümlüdür. Urfa’ya sadece 12 zatürree aşısı gönderilmesi kabul edilemez” dedi.
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