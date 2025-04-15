Samanyolu Haber /Teknoloji / Grok, kişisel verileri kullanımı nedeniyle mercek altında /15 Nisan 2025 00:23

Grok, kişisel verileri kullanımı nedeniyle mercek altında

İhlalden suçlu bulunması halinde X, 20 milyon euroya kadar ya da toplam küresel cirosunun yüzde 4'üne kadar (hangisi daha yüksekse) para cezasına çarptırılabilir.

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Euronews'te yer alan habere göre İrlanda Veri Koruma Kurumu (DPC), teknoloji milyarderi Elon Musk'ın sahibi olduğu teknoloji platformu X'in yapay zeka uygulaması Grok'un modelini eğitmek için kişisel verileri nasıl kullandığını araştırıyor.

Geçtiğimiz yıl DPC, platformun OpenAI şirketinin Chat GPT'si ve Google'ın Gemini'si ile rekabet eden yeni yapay zeka modelini otomatik olarak eğitmeyi tercih etmek için veri ayarlarını sessizce değiştirdiğinde, gizlilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle sosyal medya şirketi aleyhine dava açtı.

X daha sonra veri işlemeyi durdurma sözü verdi ve ardından Avrupa Birliği'nde kullanılabilir hale geldi.

Ancak DPC'nin değişikliklerden memnun olmadığı görülüyor. Cuma günü geç saatlerde kamuoyuna yapılan açıklamada, 'Soruşturmanın, işlemenin yasallığı ve şeffaflığı da dahil olmak üzere GDPR'nin bir dizi temel hükmüne uygunluğunu inceleyeceği' belirtildi.

Bu ayın başlarında Euronews, İrlandalı gözlemcinin MetaAI yapay zeka özelliğinin tanıtımı konusunda Meta'nın sahip olduğu mesajlaşma uygulaması Whatsapp ile de görüşmelerde bulunduğunu bildirdi.

Google, Meta ve X dahil olmak üzere birçok teknoloji platformu geçtiğimiz haftalarda Avrupa'da yapay zeka özelliklerini kullanıma sunmuş ve AB'deki tanıtımın yasal zorluklar nedeniyle daha uzun sürdüğünü iddia etmişti.

İhlalden suçlu bulunması halinde X, 20 milyon euroya kadar ya da toplam küresel cirosunun yüzde 4'üne kadar (hangisi daha yüksekse) para cezasına çarptırılabilir.
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