Grok'un X hesabına erişim engeli getirildi: Gerekçeyi hadi siz tahmin edin!
11 Eylül 2025 18:23

Grok‘un X hesabına erişim engeli getirildi: Gerekçeyi hadi siz tahmin edin!

X'in (eski adıyla Twitter) yapay zeka uygulaması Grok'un X hesabına erişim engeli getirildi. Kararın gerekçesi olarak ise 'millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gösterildi.

SHABER3.COM

Sosyal medya kullanıcılarına verdiği yanıtlarla gündeme gelen X'in (eski adıyla Twitter) yapay zeka uygulaması Grok'un X hesabına, "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

İfade Özgürlüğü Derneği tarafından yapılan açıklamada, kararın internet servis sağlayıcılarına iletildiği belirtildi. Öte yandan kararı hangi sulh ceza hakimliğinin kararı verdiği bilinmiyor. Hesap henüz X tarafından Türkiye’den görünmez kılınmadı.

DAHA ÖNCE DE 50 GÖNDERİ ERİŞİME ENGELLENMİŞTİ

Daha önce de Grok’un X hesabında paylaşılan 50 gönderi, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 9 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/8170 sayılı kararıyla erişime engellenmişti. Engellenen gönderilerin bir kısmı X tarafından silinirken, silinmeyen gönderiler Türkiye’den görünmez kılınmıştı.
