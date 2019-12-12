Grönland 7 kat hızlı eriyor

Grönland’deki buzullar bu hızda erimeye devam ederse, su seviyesi 7 santim yükselecek. Okyanus kıyısında kalan şehirler sel tehdidine karşı korumasız kalacak.







Bu uyarı, bilim dergisi Nature’da yayınlanan bir makalede yer alıyor. Makale, "Buz tabakası kütle dengesi karşılaştırma çalışması" olarak adlandırılan Imbie adlı bilim topluluğunun, 26 yıllık gözlemlerine dayanıyor.





NTV'nin aktardığına göre, Grönland’ın buz örtüsünde yapılan ölçümlerde, 1992 yılından bu yana 3.8 trilyon ton buzun eridiği ve su seviyesinin 10.6 milimetre yükseldiği tespit edildi.





Buz örtüsünde yaşanan bu kayıp, günümüzde ise 7 kat hızlandı. 1990’lı yılların başında, on yıllık buzul kaybı oranı yaklaşık 1 milimetreyken, günümüzde bu sayı on yılda yaklaşık 7 milimetre olarak hesaplandı.





Uzmanlar, yaşanan bu kayıpların, eriyen buzullar ve sıcaklıktan dolayı tutunamayıp okyanusa düşen buz kütlelerinden oluştuğunu belirtiyor.





Araştırmacılar, buzul örtüsünün bu hızda erimeye devam etmesi durumunda, kıyı şeritlerindeki şehirlerin sular altında kalacağını belirtiyor.





Antartika’nın ardından en büyük buz örtüsüne sahip olan Grönland adası, ortalama su seviyesini 7.4 metre yükseltmeye yetecek kadar buza ev sahipliği yapıyor.