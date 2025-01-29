Samanyolu Haber /Dünya / Grönland'dan Trump'a rest: Adamız satılık değil! /29 Ocak 2025 14:48

Grönland'dan Trump'a rest: Adamız satılık değil!

Grönlandlılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın adayı ABD’ye katma iddiasını boşa çıkardı. Grönland Başbakanı Mute Egede, adanın satılık olmadığını ve geleceğine yalnızca halkının karar vereceğini vurguladı. Trump’ın önerisi, uluslararası alanda da tartışmalara yol açtı.

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Danimarka gazetesi Berlingske’nin  anketine göre, Grönlandlıların %85’i ABD’ye katılmaya karşı. Sadece %6 bu fikri desteklerken, %9 kararsız. Anket, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Grönland’ın ABD için stratejik bir öneme sahip olduğu ve halkının ABD ile birleşmek istediği iddiası sonrası yapıldı. Trump, “Grönland bizim olacak, halk bizimle olmak istiyor” dese de anket tam tersini gösterdi.

Grönland Başbakanı Mute Egede, adanın satılık olmadığını ve geleceğine yalnızca halkın karar vereceğini yineledi. 57 000 nüfusa sahip Grönland, 2009’dan bu yana geniş özerkliğe ve tam bağımsızlık için referandum düzenleme hakkına sahip. Başbakan Egede, adanın bu kararın halka ait olduğunu vurgulayarak, Trump’ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Füze Uyarısı
ABD’nin Pituffik Uzay Üssü, Grönland’ın kuzeybatısında bulunuyor ve balistik füze erken uyarı sistemi için kritik öneme sahip. Washington, Arktik bölgesindeki stratejik çıkarlarını korumak isterken, Trump’ın Grönland’ı ABD’ye bağlama fikri uluslararası alanda da tepki çekti.

2 Milyar Dolarlık Askeri Yatırım
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Avrupa liderlerinin uluslararası sınırların korunması konusunda hemfikir olduğunu belirtirken, Danimarka hükümeti de Arktik’teki askeri varlığını artırmak için 14,6 milyar kron (yaklaşık 2 milyar dolar) ayıracağını açıkladı. Kopenhag yönetimi, bölgede istikrarın korunmasının önemine dikkat çekti.

Grönland’ın geleceği tartışılırken halkın ezici çoğunluğunun ABD’ye katılmaya karşı olduğu netleşti. Washington yönetiminin bu konuda nasıl bir adım atacağı ise merak konusu
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