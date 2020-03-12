Samanyolu Haber /Gündem / Grup Yorum üyeleri zorla yoğun bakıma alındı /12 Mart 2020 20:11

Grup Yorum üyeleri zorla yoğun bakıma alındı

Grup Yorum üyelerinin kendilerine yönelik baskılara yönelik başlattığı ölüm orucu devam ediyor. Ölüm riskinin giderek arttığı eylemde yeni bir gelişme yaşandı.

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Halkın Hukuk Bürosu (HHB), ölüm orucundaki Grup Yorum üyeleri İbrahim Gökçek ve Helin Bölek’e zorla tıbbi müdahalede bulunulmak istendiğini duyurdu. 

HBB, Twiter hesabından yaptığı paylaşımda “Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'in yanında bulunan refakatçi ve avukatlar zorla dışarı çıkarılmış, müvekkillerimiz istekleri dışında yoğun bakım ünitesine alınmak istenmektedir bu zorla müdahaleye hazırlık anlamına gelmektedir" denildi ve şu ifadeler yer aldı:

"Zorla müdahale cinayettir! Zorla müdahale işkencedir! Müvekkillerimizin zorla tıbbi müdahale sonucunda yaşayacağı en basit olumsuz sonuçtan bu müdahaleyi uygun gören, uygulayan ve engel olmayan tüm hekimler, başta da Sağlık Bakanlığı ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi idaresi sorumludur!"

Grup Yorum’a ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, eylemi sahiplenmek üzere herkese hastanenin önüne gelme çağrısı yapıldı.

Maruz kaldıkları baskı ve engellemeler nedeniyle cezaevinde başladıkları ölüm orucu eylemlerini tahliye olduktan sonra Sarıyer’de bulunan “Direniş Evi”nde sürdüren Grup Yorum üyeleri İbrahim Gökçek ve Helin Bölek, 10 Mart gecesi polisler tarafından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilmişti.
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