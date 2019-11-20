Grup Yorum üyelerine tahliye

İki yılı aşkın süredir tutuklu bulunan ve süresiz dönüşümsüz açlık grevinde olan Grup Yorum üyeleri Helin Bölek ve Bahar Kurt’un da aralarında bulunduğu sanıklar bugün hâkim karşısına çıktı.





Çağlayan 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla yargılanan grup üyeleri Bahar Kurt ve Helin Bölek'in aralarında olduğu beş kişi tahliye edildi.





Tahliye edilen diğer isimler de Fikret Akar, Yeliz Kılıç ve Dilan Uludağ.





Grup Yorum üyeleri Bahar Kurt (solda) ile Helin Bölek bugün tahliye edildi.





Bahar Kurt, adalet için açlık grevinde olduklarına dikkat çekti. Sömürü çarkını anlatan türküler söylediklerini belirten Kurt, “Bu böyle olmamalı dedik ve terörist ilan edildik. Türküleri yapanlar ölebilir, hapsedilebilir, fakat türküler ölmez.” dedi.





Grup Yorum üyeleri, konser yasaklarının kaldırılması, tutuklu üyelerinin serbest bırakılması ve İdil Kültür Merkezi'nin basılmaması talepleriyle açlık grevine başlamıştı.