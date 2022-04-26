Samanyolu Haber /Gündem / Grup Yorum üyesi çıplak aramaya direndi, tutuklandı! /26 Nisan 2022 11:21

Grup Yorum üyesi çıplak aramaya direndi, tutuklandı!

Grup Yorum üyesi Sevda Kurban, sadece bir imza atıp salıverilmesi gerekirken çıplak arama dayatmasına direndiği için kapalı hapishaneye gönderildi.

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Grup Yorum üyesi Sevda Kurban, çıplak arama dayatmasına direndiği için "aramaya karşı direnmek" gerekçesiyle tutuklandı.

Konuya ilişkin Grup Yorum'dan yapılan açıklamada, "Hapishanede bulunduğu sürede açılan bir davadan 2 yıl 6 ay hapis cezası alan üyemiz kendi iradesi ile Sakarya Hendek Kadın Açık hapishanesine gitmiştir. Sadece bir imza atıp salıverilmesi gerekirken özel olarak çıplak arama dayatılmıştır. Bu dayatmayı kabul etmeyen arkadaşımız bu duruma karşı direnmiştir.  Aramaya karşı direnmek ‘suçundan’ disiplin soruşturması açılarak kapalı hapishaneye gönderilmiştir" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:


"Sevda Kurban’a yapılan alenen bir komplodur! Kendi iradesi ile işlemlerini yapmak isteyen birine yapılan bu uygulama sadece hapishane idaresinin keyfiliği ile açıklanamaz!


Üyemizin bilerek infazı yakılmak istenmekte ve hapishanede tutulmaktadır.

Buradan herkese çağrımızdır:

Başta Sakarya Kapalı Hapishanesini, Sakarya İnfaz Hâkimliği'ni, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nı, Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi’ni arayıp bu soruşturmaların hukuksuz olduğunu ifade edip, Sevda Kurban için adalet isteyelim!"
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