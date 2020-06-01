Grup Yorum yeni konser ile geri dönüyor

Konser duyurusu yapan Grup Yorum, "Bu konser Helin ve İbrahim'in dünya halklarına armağanıdır!" dedi.





Türkiye'deki protest müziğin öncüsü olan ve Türkiye'deki birçok dilde müzik yapan Grup Yorum, Twitter adresinden, "Geliyoruz zincirleri kıra kıra" diyerek konser duyurusu yaptı.





Yenikapı'da düzenlenmesi beklenen konser, Grup Yorum'un konser yasaklarının kaldırılması için açlık grevine giren ve yaşamını yitiren Helin Bölek ve İbrahim Gökçek anılacak. Grup Yorum'un resmi hesabından yapılan açıkalamda, "Bu konser Helin ve İbrahim'in dünya halklarına armağanıdır!" dendi.







