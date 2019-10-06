Grup Yorum'un solisti mesaj yayınladı

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat gönderilen mektupta açlık grevindeki Gökçek, “Tutsak alınmışsa bedenlerimiz, yine söyletmiyorlarsa bize türkülerimizi, bundan sonra açlığımız söyleyecek o halde…” ifadelerini kullandı.



Gökçek şöyle devam etti: “Sahnemiz; tarih…Ve muhteşem orkestra:Yaylılarda dikenli teller, nefeslilerde demir parmaklık, vurmalılarda öfkem…Türkülerimizden korkuyorlar. O korku halkın ümidi türküleri susturamadı dün, bugün de susturamaz. Sizi açlığımızın türküsüne ses vermeye davet ediyorum.”





İşte o mektup;







