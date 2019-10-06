Samanyolu Haber /Gündem / Grup Yorum'un solisti mesaj yayınladı /06 Ekim 2019 17:55

Grup Yorum'un solisti mesaj yayınladı

Silivri Cezaevinde bulunan ve 110 gündür açlık grevinde olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’ten mektup var.

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Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat gönderilen mektupta açlık grevindeki Gökçek, “Tutsak alınmışsa bedenlerimiz, yine söyletmiyorlarsa bize türkülerimizi, bundan sonra açlığımız söyleyecek o halde…” ifadelerini kullandı.
 
Gökçek şöyle devam etti: “Sahnemiz; tarih…Ve muhteşem orkestra:Yaylılarda dikenli teller, nefeslilerde demir parmaklık, vurmalılarda öfkem…Türkülerimizden korkuyorlar. O korku halkın ümidi türküleri susturamadı dün, bugün de susturamaz. Sizi açlığımızın türküsüne ses vermeye davet ediyorum.”

İşte o mektup;


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