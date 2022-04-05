Gruplarda konuşuluyor... Erdoğan'ın hesabı deşifre oldu! Dikkatli olun

Ahmet Takan bugünkü yazısında, AK Parti ve MHP’nin birlikte hazırladığı ve kabul edilen seçim kanunu hakkında Whatsapp gruplarında gezen iddiaları aktardı. Ahmet Takan, “Devlet eski Bakanı avukat Önay Alpago Whatsapp grubunda paylaşmış. Bir siyasetçi dostum bana da gönderdi. Bilinmesi gerekir diye aktarıyorum.” diye yazdı.





Gazeteci yazar Ahmet Takan, Whatsapp gruplarında, “Çok kısa bir süre içinde baskın seçim olabilir. Her geçen gün ekonomi daha da kötüye gidecektir. Millet İttifakı’nı bir yıl sonra seçim yapılacak sözleriyle, hazırlıksız yakalamak istiyor olabilirler, çok dikkatli olmalıyız.” yazıldığını aktardı.





Ahmet Takan’ın yazısı şöyle:





“Bir günde Meclis Anayasa Komisyonu’ndan, bir günde de Genel Kurul’dan geçen yeni seçim kanunu ile ilgili her gün yeni iddialar gündeme geliyor. Devlet eski Bakanı avukat Önay Alpago Whatsapp grubunda paylaşmış. Bir siyasetçi dostum bana da gönderdi. Bilinmesi gerekir diye aktarıyorum;





“Çok kısa bir süre içinde baskın seçim olabilir. Zira: 1- Yasalardaki değişiklikler için neden bu kadar acele etmişler ve sabaha kadar çalışarak Meclis’ten geçirmişlerdir? 2– En tehlikeli madde olan seçim kurulları ile ilgili değişiklik, kabulünden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girebilecektir. 3-YSK, üst üste ihaleler yapmaktadır. Oy verme kabinleri, seçim kırtasiye malzemeleri, oy pusulaları ve zarfları ile ilgili ihale işlemleri tamamlanmaktadır. 4- 3600 ek gösterge ve yakın tarihte EYT’liler konuları ele alınacaktır. 5- CB, dış politikadaki-tartışılır olsa bile-popülaritesini kullanmak fırsatını kaçırmak istemeyecektir. 6- Her geçen gün ekonomi daha da kötüye gidecektir. Bu tabloya baktığımız zaman bence baskın seçim ihtimali yüksektir. Millet İttifakı’nı bir yıl sonra seçim yapılacak sözleriyle, hazırlıksız yakalamak istiyor olabilirler, çok dikkatli olmalıyız.”