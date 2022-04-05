Samanyolu Haber /Gündem / Gruplarda konuşuluyor... Erdoğan'ın hesabı deşifre oldu! Dikkatli olun /05 Nisan 2022 12:00

Gruplarda konuşuluyor... Erdoğan'ın hesabı deşifre oldu! Dikkatli olun

Gazeteci yazar Ahmet Takan AKP ve MHP'nin hazırladığı seçim kanunu sonrası siyasileri Whatsapp gruplarında konuştuklarını köşesinde aktardı.

SHABER3.COM

Ahmet Takan bugünkü yazısında, AK Parti ve MHP’nin birlikte hazırladığı ve kabul edilen seçim kanunu hakkında Whatsapp gruplarında gezen iddiaları aktardı. Ahmet Takan, “Devlet eski Bakanı avukat Önay Alpago Whatsapp grubunda paylaşmış. Bir siyasetçi dostum bana da gönderdi. Bilinmesi gerekir diye aktarıyorum.” diye yazdı.

Gazeteci yazar Ahmet Takan, Whatsapp gruplarında, “Çok kısa bir süre içinde baskın seçim olabilir. Her geçen gün ekonomi daha da kötüye gidecektir. Millet İttifakı’nı bir yıl sonra seçim yapılacak sözleriyle, hazırlıksız yakalamak istiyor olabilirler, çok dikkatli olmalıyız.” yazıldığını aktardı.

Ahmet Takan’ın yazısı şöyle:

“Bir günde Meclis Anayasa Komisyonu’ndan, bir günde de Genel Kurul’dan geçen yeni seçim kanunu ile ilgili her gün yeni iddialar gündeme geliyor. Devlet eski Bakanı avukat Önay Alpago Whatsapp grubunda paylaşmış. Bir siyasetçi dostum bana da gönderdi. Bilinmesi gerekir diye aktarıyorum;

“Çok kısa bir süre içinde baskın seçim olabilir. Zira: 1- Yasalardaki değişiklikler için neden bu kadar acele etmişler ve sabaha kadar çalışarak Meclis’ten geçirmişlerdir? 2– En tehlikeli madde olan seçim kurulları ile ilgili değişiklik, kabulünden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girebilecektir. 3-YSK, üst üste ihaleler yapmaktadır. Oy verme kabinleri, seçim kırtasiye malzemeleri, oy pusulaları ve zarfları ile ilgili ihale işlemleri tamamlanmaktadır. 4- 3600 ek gösterge ve yakın tarihte EYT’liler konuları ele alınacaktır. 5- CB, dış politikadaki-tartışılır olsa bile-popülaritesini kullanmak fırsatını kaçırmak istemeyecektir. 6- Her geçen gün ekonomi daha da kötüye gidecektir. Bu tabloya baktığımız zaman bence baskın seçim ihtimali yüksektir. Millet İttifakı’nı bir yıl sonra seçim yapılacak sözleriyle, hazırlıksız yakalamak istiyor olabilirler, çok dikkatli olmalıyız.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gruplarda konuşuluyor... Erdoğan'ın hesabı deşifre... Sonraki Haber >>

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı faize haram değil dediyse haram değil'

'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı faize haram değil dediyse haram değil'

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

Azerbaycanda patlama

Azerbaycanda patlama

Kiev'den korkunç görüntüler

Kiev'den korkunç görüntüler

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

İlginç mayın temizleme yöntemi

İlginç mayın temizleme yöntemi

Baerbock ve Trudeau'dan Ramazan mesajı

Baerbock ve Trudeau'dan Ramazan mesajı

Urfalı Dayı AKP'ye fena ayar verdi: Elhamdülillah hepsi hırsız

Urfalı Dayı AKP'ye fena ayar verdi: Elhamdülillah hepsi hırsız
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:21:43