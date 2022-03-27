GS 'ibra' krizinde: Olağanüstü seçime gidiliyor

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda, 2021 yılında görev alan Burak Elmas yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Kulüp, tüzük gereği olağanüstü seçimlere gidecek.







Galatasaray Kulübü 2021 yılında görev alan yönetimlerin ibrası için Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde oylama gerçekleştirildi.





Geçen yıl kasım ayında yaşamını yitireen Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun 6 aylık faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi. Cengiz'in ardından gelen Burak Elmas yönetimi ise idari yönden ibra edilmedi.





Kulüp Başkanı Burak Elmas, tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurul kararı alacaklarını söyledi.





Tüzük gereği Burak Elmas ve yönetimi "bir seçim dönemi geçmeden" yeniden aday olamayacak. Olağanüstü genel kurulun en geç 30 gün içinde yapılması gerekiyor.