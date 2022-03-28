Samanyolu Haber /Spor / GS'de olağanüstü seçim tarihi belli oldu /28 Mart 2022 18:23

GS'de olağanüstü seçim tarihi belli oldu

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas cumartesi günü yapılan olağan mali genel kurulda idari yönden ibra edilmemişti. Bu sebeple olağanüstü seçim kararı alan sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık seçiminin yapılacağı tarih açıklandı.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, 24 saat süren olağan mali genel kurulda mali yönden ibra edilmesine rağmen idari yönden üyeler tarafından ibra edilmemişti.
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