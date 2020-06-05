Samanyolu Haber /Dünya / Guaido Fransız elçiliğine sığındı /05 Haziran 2020 13:10

Guaido Fransız elçiliğine sığındı

Venezuela'da bazı ülkelerin geçici devlet başkanı olarak tanıdığı Juan Guaido’nun başkent Caracas’taki Fransız elçiliğine sığındığı belirtildi.

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Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Juan Guaido’nun başkent Caracas’taki Fransız elçiliğine sığındığını söyledi.

Bir diğer muhalif lider Leopoldo Lopez’in de İspanya elçiliğine sığındığına işaret eden Arreaza, “Herhangi bir ülkenin büyükelçiliğinin tesislerine, bu durumda İspanya veya Fransa'ya giremeyiz” dedi. Arreaza, bu nedenle söz konusu iki ismin tutuklanmasının ‘mümkün olmadığını’ belirtti.

İspanya ve Fransa’ya çağrı yapan Arreaza, “Umarız bu hükümetler doğrusunu yapar ve kaçakları Venezuela adaletine teslim ederler. İspanya'nın diplomasisi için bir utanç, Fransa'nın diplomasisi için bir utanç” diye konuştu.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro birkaç gün önce yaptığı açıklamada, isim vermemekle birlikte ‘rakibinin’ diplomatik bir temsilcilikte ‘saklandığını’ duyurmuştu. Maduro herhangi bir ülke ismi de vermemişti.

Bunun üzerine Twitter’dan paylaşım yapan Juan Guaido, “Size yalan söylüyorlar” demiş ve ‘nerede olursa olsun insanlarla birlikte olduğunu’ vurgulamıştı.  
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