Guantanamo'da boşu boşuna 20 yıl tutuklu kaldılar!

İnsan hakları ihlali eleştirisi







Böylece bir dönem 600 mahkumun kaldığı hapisanede bu sayı 32'ye düştü.Abdul ve Mohammed Rabbani, El Kaide üyelerine barınma ve diğer alt düzey lojistik destek konusunda sağlamakla suçlanmıştı.Karaçi'de 2002 yılında tutuklamalarının ardından ABD'ye transfer edilen kardeşler, Guantanamo'ya nakledilmeden önce CIA gözetimindeyken işkence gördüklerini iddia etti.Askeri kayıtlara göre, ikili çok az değerli istihbarat sağladı; sorguları sırasında verdikleri ifadeleri 'işkence' gerekçesiyle geri aldı.ABD ordusu yaptığı açıklamada Pakistan'ın bu kişilein geri dönüşlerine ilişkin herhangi bir koşul koyup koymadığı konusunda bilgi vermedi.Savunma Bakanlığı, "ABD, Pakistan hükümeti ve diğer ortaklarının, Guantanamo hapishanesini kapatmaya odaklanan ABD çabalarını destekleme konusundaki istekliliğini takdir ediyor." dedi.2003 yılında ABD'nin terörist olarak gördüğü yaklaşık 600 kişi Guantanamo'da tutuyordu. Hapishanedeki işkence iddiaları uluslararası kamuoyunun tepkisine neden oldu. Gözaltı ve mahkeme süreçlerinin insan hakları ve anayasal hakları ihlal ettiği; ABD'nin yurtdışındaki konumunu zayıflattığı belirtiliyor. Bu merkez sayesinde "terörist saldırıların önlediğini" savunanlar da var.Pentagon, bu hapishanede kalan 32 tutuklunun 18'ini kabul edecek 'istikrarlı' üçüncü taraf ülkelerin bulunması halinde transfer edilebileceğini kaydetti. Onların çoğunun Yemenli olduğu belirtiliyor.Guantanamo'daki tutuklulardan dokuzu askeri mahkemelerde sanık konumunda. Diğer ikisi ise hüküm giymiş durumda.George W. Bush yönetimi, Guantanamo askeri hapishanesini 11 Eylül 2001'de ABD'ye yapılan El Kaide saldırılarının ardından Küba'daki deniz üssünde kurdu. Ardından aşırılık yanlısı şüpheliler buraya aktarıldı.