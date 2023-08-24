Samanyolu Haber /Gündem / Guardian'dan ilginç soru: Prigojin gerçekten öldü mü? /24 Ağustos 2023 17:21

Guardian'dan ilginç soru: Prigojin gerçekten öldü mü?

Guardian'da yayınlanan analizde, öldüğü iddia edilen Wagner lideri Prigojin'in ismini taşıyan birden fazla kişi olduğuna, kendisinin de aynı isme sahip birden fazla pasaportu olduğuna dikkat çekildi.

SHABER3.COM

Wagner kurucusu ve lideri Yevgeniy Prigojin'in 23 Ağustos Çarşamba akşamı Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında düşen uçakta hayatını kaybettiği açıklandı. 10 kişinin ölümüne sebep olan olayın kaza olup olmadığı ve yolcu listesinde adı olan Yevgeniy Prigojin'in gerçekten uçakta olup olmadığı ise tartışılmaya devam ediyor.

İngiltere'nin The Guardian gazetesinden Andrew Roth'un analizine göre, Prigojin'in öldüğü konusunda herkes ikna olmuş değil. Roth, "Yevgeniy Prigojin gerçekten öldü mü? Herkes hiçbir şekilde buna ikna olmuş değil" başlıklı analizinde, dile getirilen iddiaları aktardı. Roth, analizinde, Prigojin'in 2019 yılında Afrika'daki bir uçak kazasında hayatını kaybettiği haberleri basına yansıdıktan sonra yeniden ortaya çıktığını hatırlattı.

'BİRDEN FAZLA KİŞİ ADINI YEVGENİY PRİGOJİN OLARAK DEĞİŞTİRDİ'
Analizde aktarıldığı üzere, 2019 yılında Kongo'da "An-72" tipi bir nakliye uçağı düşmüş, Prigojin'in öldüğü haberi basına yansımıştı. Büyükelçiliğin konuya ilişkin açıklamasında, uçakta Kongo Cumhurbaşkanlığı personelinin yanı sıra iki Rusya vatandaşının da olduğu belirtilmişti. Olaydan üç gün sonra Wagner lideri yeniden ortaya çıkmıştı. 

Chatham House Rusya ve Avrasya Programı'nda Kıdemli Danışman Keir Giles, dünkü olayla ilgili ilk yapılan haberlerde 'devasa bir boşluk olduğu' yorumunu yaptı. Giles, "Yevgeniy Prigojin adında bir yolcunun uçakta olduğu açıklandı. Ancak birden fazla kişinin Prigojin'in seyahatleriyle ilgili bilgileri karartma çabasının bir parçası olarak ismini Yevgeniy Prigojin olarak değiştirdiği de biliniyor. Dolayısıyla, onun 'gerçek' Prigojin olduğundan emin olana dek Afrika'dan çektiği bir videoda ortaya çıkarsa şaşırmayalım" dedi.

'SONSUZA KADAR ORTADAN KAYBOLMAK İÇİN İYİ BİR YOL'
Bunun yanı sıra, hazirandaki başarısız 'silahlı isyan' girişiminden sonra Rusya makamları, Prigojin'in evinde çekildiği ifade edilen ve aynı isimle birden fazla pasaport taşıdığını gösteren, dolayısıyla da onun adına seyahat ediyor olabilecek benzerlerinin olabileceğine işaret eden fotoğrafları basına sızdırmıştı. Prigojin'in farklı kılıklara büründüğü fotoğraflar da bu dönemde basına yansımıştı. Bu kılıklar arasında yabancı askeri üniformalar da vardı. 

Dün Prigojin'in öldüğüyle ilgili çıkan haberlerin ardından Rus bir siyaset bilimci ise "Fazla pasaportlarından birini yanına alıp sonsuza kadar kaybolmak için yanmış bir uçak iyi bir yol. Kargalar kemikleri toplamayacak, kalıntılar küle döndü, iz soğudu" diye yazdı. 

'İKİNCİ UÇAK' İDDİASI
Wagner'e yakın Telegram kanallarının 'hızla' uçağın Rusya ordusuna ait 'havadan satha füze' ile vurulup düşürüldüğünün açıklandığı hatırlatılan analizde, "Moskova'nın Yankısı" isimli radyo istasyonunun eski müdürü Aleksey Venediktov'un görüşlerine de yer verildi.

Aleksey Venediktov, olaya ilişkin değerlendirmesinde, Prigojin'in Vnukovo-3 havalimanına girip piste gitmesi durumunda kolayca fark edileceğini, dün ikinci bir uçağa geçmiş olabileceğini yazdı. Venediktov'un paylaştığı bir anketin sonuçlarına göre de okurlarının yaklaşık yüzde 60'ı uçağın ya vurularak düşürüldüğüne ya da uçaktaki bir patlayıcının havaya uçurulduğuna inanıyordu. Yüzde 17 Prigojin'in kendi ölümünü 'tezgahladığını' düşünürken, bunun kaza olduğuna inananların oranı yalnızca yüzde 1'di. 

The Guardian'daki analize göre, Prigojin'in öldüğüne en çok ikna olmuş gibi duranlar ise 'kendi müttefikleri ve kendiyle bağlantılı medya kanallarının bazılarıydı.' Wagner'e yakın 'Gri Bölge' (Grey Zone) isimli Telegram kanalında, olaydan sonra, "Prigojin Rusya'nın hainlerinin eylemleri sonucu öldü. Ama cehennemde bile en iyisi olacak" denilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Guardian'dan ilginç soru: Prigojin gerçekten öldü mü? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:56:29