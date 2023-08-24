Guardian'dan ilginç soru: Prigojin gerçekten öldü mü?

Wagner kurucusu ve lideri Yevgeniy Prigojin'in 23 Ağustos Çarşamba akşamı Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında düşen uçakta hayatını kaybettiği açıklandı. 10 kişinin ölümüne sebep olan olayın kaza olup olmadığı ve yolcu listesinde adı olan Yevgeniy Prigojin'in gerçekten uçakta olup olmadığı ise tartışılmaya devam ediyor.







İngiltere'nin The Guardian gazetesinden Andrew Roth'un analizine göre, Prigojin'in öldüğü konusunda herkes ikna olmuş değil. Roth, "Yevgeniy Prigojin gerçekten öldü mü? Herkes hiçbir şekilde buna ikna olmuş değil" başlıklı analizinde, dile getirilen iddiaları aktardı. Roth, analizinde, Prigojin'in 2019 yılında Afrika'daki bir uçak kazasında hayatını kaybettiği haberleri basına yansıdıktan sonra yeniden ortaya çıktığını hatırlattı.





'BİRDEN FAZLA KİŞİ ADINI YEVGENİY PRİGOJİN OLARAK DEĞİŞTİRDİ'

Analizde aktarıldığı üzere, 2019 yılında Kongo'da "An-72" tipi bir nakliye uçağı düşmüş, Prigojin'in öldüğü haberi basına yansımıştı. Büyükelçiliğin konuya ilişkin açıklamasında, uçakta Kongo Cumhurbaşkanlığı personelinin yanı sıra iki Rusya vatandaşının da olduğu belirtilmişti. Olaydan üç gün sonra Wagner lideri yeniden ortaya çıkmıştı.







Chatham House Rusya ve Avrasya Programı'nda Kıdemli Danışman Keir Giles, dünkü olayla ilgili ilk yapılan haberlerde 'devasa bir boşluk olduğu' yorumunu yaptı. Giles, "Yevgeniy Prigojin adında bir yolcunun uçakta olduğu açıklandı. Ancak birden fazla kişinin Prigojin'in seyahatleriyle ilgili bilgileri karartma çabasının bir parçası olarak ismini Yevgeniy Prigojin olarak değiştirdiği de biliniyor. Dolayısıyla, onun 'gerçek' Prigojin olduğundan emin olana dek Afrika'dan çektiği bir videoda ortaya çıkarsa şaşırmayalım" dedi.





'SONSUZA KADAR ORTADAN KAYBOLMAK İÇİN İYİ BİR YOL'

Bunun yanı sıra, hazirandaki başarısız 'silahlı isyan' girişiminden sonra Rusya makamları, Prigojin'in evinde çekildiği ifade edilen ve aynı isimle birden fazla pasaport taşıdığını gösteren, dolayısıyla da onun adına seyahat ediyor olabilecek benzerlerinin olabileceğine işaret eden fotoğrafları basına sızdırmıştı. Prigojin'in farklı kılıklara büründüğü fotoğraflar da bu dönemde basına yansımıştı. Bu kılıklar arasında yabancı askeri üniformalar da vardı.





Dün Prigojin'in öldüğüyle ilgili çıkan haberlerin ardından Rus bir siyaset bilimci ise "Fazla pasaportlarından birini yanına alıp sonsuza kadar kaybolmak için yanmış bir uçak iyi bir yol. Kargalar kemikleri toplamayacak, kalıntılar küle döndü, iz soğudu" diye yazdı.





'İKİNCİ UÇAK' İDDİASI

Wagner'e yakın Telegram kanallarının 'hızla' uçağın Rusya ordusuna ait 'havadan satha füze' ile vurulup düşürüldüğünün açıklandığı hatırlatılan analizde, "Moskova'nın Yankısı" isimli radyo istasyonunun eski müdürü Aleksey Venediktov'un görüşlerine de yer verildi.





Aleksey Venediktov, olaya ilişkin değerlendirmesinde, Prigojin'in Vnukovo-3 havalimanına girip piste gitmesi durumunda kolayca fark edileceğini, dün ikinci bir uçağa geçmiş olabileceğini yazdı. Venediktov'un paylaştığı bir anketin sonuçlarına göre de okurlarının yaklaşık yüzde 60'ı uçağın ya vurularak düşürüldüğüne ya da uçaktaki bir patlayıcının havaya uçurulduğuna inanıyordu. Yüzde 17 Prigojin'in kendi ölümünü 'tezgahladığını' düşünürken, bunun kaza olduğuna inananların oranı yalnızca yüzde 1'di.





The Guardian'daki analize göre, Prigojin'in öldüğüne en çok ikna olmuş gibi duranlar ise 'kendi müttefikleri ve kendiyle bağlantılı medya kanallarının bazılarıydı.' Wagner'e yakın 'Gri Bölge' (Grey Zone) isimli Telegram kanalında, olaydan sonra, "Prigojin Rusya'nın hainlerinin eylemleri sonucu öldü. Ama cehennemde bile en iyisi olacak" denilmişti.