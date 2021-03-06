Guardiola'nın her maç giydiği sweatshirt'ün sırrı ne?

İngiltere Premier Ligi’nde rakiplerinin açık ara önünde şampiyonluğa koşan Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola son iki aydır üzerinde "Open Arms" (Kucak Açın) yazılı kapüşonlu sweatshirt ile çıkıyor. Guardiola'nın, mültecileri açık denizden kurtarıp, Avrupa'ya sığınmalarını sağlayan İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'ın başkanını kulübe davet ederek, futbolculara mültecilerin çıktığı ölüm yolculuğunu anlattırdığı ortaya çıktı.





Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, 2015 Eylül’ünde ailesiyle birlikte Bodrum’dan Avrupa’ya kaçarken Ege Denizi’nde batan teknede boğulan ve cansız bedeni Türk sahiline bulan Aylan bebeğin görüntüsünden etkilenerek, Open Arms'a üye olmaya karar vermiş.





Futbolculara mültecilerin ölüm yolculuğunu seminerle anlattırdı





Open Arms, mültecileri açık denizden kurtarıp, Avrupa’ya sığınmalarını sağlayan İspanyol sivil toplum kuruluşu. Son beş yılda 61 binden fazla göçmeni Akdeniz’den kurtardı. İspanyol teknik adam, bir süre önce Open Arms’ın başkanı Oscar Camps’ı kulübe davet ederek, futbolculara, mültecilerin çıktığı ölüm yolculuğunu seminerle anlattırdı. Bununla da kalmayıp Camps’ın Katalan Parlamentosu’ndan Onur Nişanı almasına aracı oldu.





Open Arms'ın diğer üyeleri

Barcelona eski kaptanı Iniesta, Puyol ve Xavier Hernandez de sivil toplum örgütünün birer üyesi.





Xavier, teknesi La Pelopina’yı açık artırma ile satıp örgüte bağışladı. Bu teknenin daha sonra tamir ve renevasyonu için 130 bin pound ödeyen isimse yine Guardiola idi.





İspanyol asıllı NBA Lakers oyuncusu Marc Gasol da kuruluşun mensubu. Ünlü basketçi, Open Arms’a ait tekne ile Akdeniz’de denizden mülteci kurtarma operasyonuna katıldı. Üç günü denizde geçirdi.