Guatemala'da Türkiye’den gönderilen fentanil ele geçirildi









Orta Amerika ülkesi, Atlas ve Pasifik okyanuslarına kıyısı bulunması, ABD’ye görece yakın olması gibi coğrafi avantajlarından dolayı Güney Amerika’dan kuzeye yapılan uyuşturucu sevkiyatında önemli bir köprü olarak kabul ediliyor.





Guatemala İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye’de çeşitli boyalarda ve vernik imalatında kullanılan alkid reçine olarak kayda geçirilen ve toplamda 4 adet konteynerin birinde yapılan incelemelerde, mavi variller içinde tespit edilen uyuşturucunun miktarı 240 tona çıktı. Diğer üç konteynerde de incelemeler devam ediyor.



