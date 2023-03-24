Guatemala'da Türkiye’den gönderilen fentanil ele geçirildi

Orta Amerika ülkesi, Atlas ve Pasifik okyanuslarına kıyısı bulunması, ABD’ye görece yakın olması gibi coğrafi avantajlarından dolayı Güney Amerika’dan kuzeye yapılan uyuşturucu sevkiyatında önemli bir köprü olarak kabul ediliyor.
Guatemala İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye’de çeşitli boyalarda ve vernik imalatında kullanılan alkid reçine olarak kayda geçirilen ve toplamda 4 adet konteynerin birinde yapılan incelemelerde, mavi variller içinde tespit edilen uyuşturucunun miktarı 240 tona çıktı. Diğer üç konteynerde de incelemeler devam ediyor.
Guatemala İçişleri Bakanı David Barrientos konuyla ilgili açıklamasında “Ele geçirilen malzemenin fentanil olup olmadığına dair sahada yaptığımız ilk testler pozitif sonuç verdi. Fentanil tek kullanımda bile bağımlılık yapan ve dünya çapında milyonlarca insanın ölümüne neden olan son derece tehlikeli bir uyuşturucu" dedi.
Gemi Türkiye’den çıktıktan sonra Fransa ve Kolombiya üzerinden Guatemala’nın Izabal eyaletindeki Puerto Barrios Demiryolu Terminali’ne ulaştı. Izabal, Guatemala’nın Atlas Okyanusu ile kıyısı olan tek eyalet olmasından dolayı uluslararası ticaretin yanında uyuşturucu sevkiyatları için de stratejik önemde görülüyor.
Uzmanlar fentanilin kilosunun 25 bin dolara satıldığını bildiriyor.
Meksikalı kartellerin Türkiye ilişkisi gündeme gelmişti
Bu sevkiyatın önemi, Guatemala limanlarında bugüne kadar ele geçirilen ilk fentanil olması. Uzmanlar Guatemala’nın, Sinaloa ve Jalisco Yeni Nesil Kartelleri gibi Meksikalı uyuşturucu çetelerinin uyuşturucu üretirken kullandıkları hammaddenin giriş kapısı haline geldiğini bildiriyor.
Sevkiyatın geçtiğimiz günlerde fentanil sevkiyatından tutuklanan iki Meksikalı ve bir Guatemalalı ile ilgisinin olup olmadığı soruşturuluyor.
Geçtiğimiz yıllarda Türk mafya üyeleri olduğu iddia edilen kişilerin Sinaloa Karteli’ne gönderdikleri destek mesajı Türkiye’de de gündem olmuş ve iki ülke arasındaki uyuşturucu ve silah ticaretinin boyutları tartışılmıştı.?
Fentanilden Amerika’da yılda 100 binden fazla kişi yaşamını yitiriyor
Uzmanlar Meksika’da laboratuvarlarda işlenen uyuşturucunun daha çok ABD’de satıldığını ve 50 eyaletin 48’ine ulaştığını kaydediyor.
Resmi verilere göre Ağustos 2021 ile Ağustos 2022 arasında toplamda 107 bin 735 kişinin fentanil ve türevlerinden yapılan uyuşturuculardan dolayı yaşamını yitirdiği ABD, yasadışı fentanil kaçakçılığını önlemek için Meksika ve Orta Amerika ülkeleriyle de işbirliğini güçlendiriyor.