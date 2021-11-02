Samanyolu Haber /Ekonomi / Gübre 16 ayda tam 31 kez zamlandı! /02 Kasım 2021 20:53

Gübre 16 ayda tam 31 kez zamlandı!

Gübrenin 16 ayda tam 31 kez zamlanması çiftçiler tarafından tepki gördü.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gübre desteğini dekar başına 20 TL olarak açıkladı.

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Ziraat Mühendisi Faik Toy, “16 ayda gübre tam 31 kez zam yedi. Çiftçi en az dekarda 250 TL gübre destekleriyle desteklenmezse seneye çok vahim durumlar bizi bekliyor” dedi. Çiftçi Mehmet Kani ise, “ÜRE gübresinin torbası 487 lira olmuş. Patatesimizi ektik. Tarlada mı kalacak, satılacak mı, satılmayacak mı? Yarınımız belirsiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; 2021 yılında dekar başına 20 TL olan gübre desteğini, bu yıl için 32 TL olarak açıkladı.

Pakdemirli, “Üreticimiz ve yetiştiricimiz, maliyetlerindeki artıştan endişe etmesinler. Onlar ekip biçmeye devam etsinler" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise daha önce “Bir karış boş toprak bırakmayın hepsini ekin” sözleriyle çiftçilere seslenmişti.

Faik Toy, "16 ayda gübre tam 31 kez zam yedi. DAP gübresi 2 bin 200 TL’den 8 bin TL’ye çıktı. ÜRE gübresi 1800 TL’den 9 bin 200 TL’ye çıktı. CAN gübre bin TL’den 5 bin 850 TL’ye çıktı. Maalesef Sayın Bakan’ın açıkladığı dekara 16 lira olan gübre desteği 2021 yılı için 20 TL’ye çıkarılmış yani bir dekar için gübre desteği 4 TL arttırılmış. Oysa çiftçimiz bu sene buğday üretimi için bir dekarda kuru tarımda 500 TL gübre kullanacak. Sulu tarımda 800 TL gübre kullanacak. Bir dekarda 500 TL gübreye karşılık arttırılan gübre desteği 4 TL. 20 TL’nin 5 misli dahi verilse çiftçi gübre ihtiyacını karşılayamayacak.” dedi.

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