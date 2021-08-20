Gübredeki fiyat artışı yıllık yüzde 52,86'yı buldu

Tarımsal girdi fiyat endeksi 2021 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,76, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 artış gerçekleşti.







TÜİK’in açıkladığı verilere göre, yıllık en fazla artış yüzde 52,86 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu. Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 45,13 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 40,16 ile bina bakım masrafları oldu.





Buna karşılık, yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 9,60 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 11,18 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 19,65 ile veteriner harcamaları oldu.