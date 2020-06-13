Samanyolu Haber /Dünya / Güç dengesi değişebilir /13 Haziran 2020 17:00

Güç dengesi değişebilir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'in yükselişiyle küresel güç dengesinde radikal bir değişim yaşanabileceğini dile getirdi.

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Almanya'da yayımlanan Welt am Sonntag gazetesine mülakat veren Kuzey Atlantik İttifakı'nın (NATO) genel sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'in Avrupa'ya ulaşabilecek uzun menzilli füzeler ve nükleer silahlara yatırım yaptığına dikkati çekti.

Batı ittifakının bu yeni güçlüğe karşı birlik olması gerektiğini ifade etti eden Stoltenberg, "Kesin olan bir şey varsa o da Çin'in Avrupa'nın kapısına giderek yaklaştığıdır." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

Çin'in Kuzey Kutup Bölgesi'nde, Afrika'da ve Akdeniz'de varlığını artırmanın yanı sıra, Avrupa’da da kritik altyapı yatırımları yaptığını ifade eden Stoltenberg, ülkenin siber dünyada da büyük bir bir güç olduğunu vurguladı.

GÜNEY ÇİN DENİZİ'NDE NELER OLUYOR?

Şu ana dek Çin'den hiçbir NATO üyesine doğrudan bir tehdit gelmediğini söyleyen Stoltenberg, buna karşın Güney Çin Denizi'nde "ciddi gelişmeler gözlemlediklerini" kaydedetti. 

Stoltenberg, Çin'in gemilerin uluslararası sulardaki hareket özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik girişimlerini artırdığını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, bölgede yaşanan gerginliğe rağmen şu an için ittifak güçlerini buraya intikal ettirilmesi için bir sebep bulunmadığını da sözlerine ekledi.
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