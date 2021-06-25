Samanyolu Haber /Gündem / Güç savaşı artık saklanmıyor... SETA'daki 20 kişi neden paketlendi? /25 Haziran 2021 12:15

Güç savaşı artık saklanmıyor... SETA'daki 20 kişi neden paketlendi?

Saraya yakın düşünce kuruluşu SETA'daki ardı ardına gelen istifalar ve işten çıkarmaların perde arkası ne?

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Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'ndan (SETA) 20 çalışanın çıkarıldığı iddiasını kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Bu operasyonda Perinçek’in eli ve etkisi olduğu düşünüldü. Hatta, Perinçek’in gönlü hoş edilsin diye yapıldığı öne sürüldü. Pek aklıma yatmadığı için araştırma ve soruşturma ihtiyacı hissettim. Meğer kazın ayağı öyle değilmiş!..” dedi.

“Saray içinde üst düzey SETA’cılar arasında şiddetli bir kavga yaşanmış. Kapışmanın bir tarafında Fahrettin Altun diğer tarafında Serhat Albayrak varmış” diyen Takan, “Saray kaynakları, ‘güç kavgası’ dedi. Neticede kavgayı Serhat Albayrak kazanmış ve Fahrettin Altun’un ekibinden 20 kişi paket edilmiş. Saraycılar ‘şimdi güç Burhanettin Duran’da. Yani Serhat Albayrak’ta…’ diyorlar” diye yazdı.

“Biri, Fahrettin Altun’a ‘sus’ talimatı vermiş olabilir mi?”

Takan yazısının devamında ise şunları kaydetti:

“Biri, Fahrettin Altun’a ‘sus’ talimatı vermiş olabilir mi?.. Kuvvetli ihtimal… Ankara, her gün Bakanlar Kurulu değişiklikleriyle yatıyor kalkıyor… Sarayda dedikodunun bini bir para!.. Kılıçlar çok keskin bilenmiş durumda…

Osmanlı’da bu durumda ne yapılırdı?.. Tarihçi değilim… Uzmanlık alanım olmayan konulara burnumu sokmak da tarzım değildir… En iyisi mi ya gidip hocalara sorun ya da bekleyin görün!.. Benim işim, sadece ve sadece haber vermek…”
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