Samanyolu Haber /Dünya / Göçmen faciasına adı karışan Türk insan kaçakçısı tutuklandı /28 Şubat 2023 15:08

Göçmen faciasına adı karışan Türk insan kaçakçısı tutuklandı

İtalya'da hafta sonunda 200 civarında göçmeni yasadışı yollardan ülkeye sokmaya çalışırken kayalara çarparak parçalanan ahşap tekneyi idare ettiği düşünülen biri Türk üç kaçakçı tutuklandı.

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Pazar sabahı çizme şeklindeki İtalya'nın topuğu olarak bilinen bölgede Steccato di Cutro yakınlarında yaşanan faciada, şu ana kadar aralarında 14 çocuğun da olduğu 64 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 80 kişi ise sağ kurtarıldı.

Hayatta kalanlar, teknede 150 - 200 kişi olduğunu ifade ederken kurtarılanlar arasında olduğu belirtilen iki Pakistanlı ve bir Türk'ün yolculuğu organize eden kişiler olarak teşhis etti.

İtalyan polisinden yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre teknenin kötü hava koşullarına rağmen İzmir'den yola çıktığı ve kaçakçıların göçmenlerden kişi başı 8 bin euro ücret aldığının tespit edildiği vurgulandı.

Arama kurtarma ekipleri göçmenlerin büyük bir çoğunluğunu Afganistanlıların oluşturduğunu ama Pakistan, İran, Suriye ve Somali gibi diğer ülkelerden de insanların olduğunu belirtti.

İtalya Başkanı Giorgia Meloni de pazartesi günü Avrupa Birliği'ne olası ölümleri engellemek için acilen göçmen teknelerin yolculuğa çıkmadan önce engellenmesi gerektiği yönünde mektup yazdığını söyledi. Meloni RAI televizyonuna verdiği demeçte "Ne kadar fazla göçmen yola çıkarsa, ölüm riski de o kadar artar," ifadelerini kullandı.

Son on yılda İtalya'ya deniz yoluyla yüzbinlerce göçmen yasadışı olarak giriş yaptı. Birleşmiş Milletler'e göre orta Akdeniz hattında 2014 yılından beri 20 binden fazla göçmen hayatını kaybetti ya da kayboldu.
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