Güçsüz rakibini yenen Fenerbahçe Avrupa'da devam dedi

Nurullah Kaya - Samanyoluhaber.com







Avrupa arenasında şuana kadar çıktığı 6 maçtan sonra deplasmanda kazanan Fenerbahçe, gruptaki puanını 5'e çıkarttı. Güçsüz rakibi karşısında üç gol atsada çok kaliteli bir futbol ortaya koyamayan Fenerbahçe, bir sonraki maçında Olympiakos ile oynayacak. Eğer Fenerbahçe bu maçtaki aynı oyunu Olympiakos veya Frankfurt'a karşı oynasaydı bu galibiyeti alması çok zordu. Çünkü maçta topla oynama oranlarına baktığımızda Belçika ekibi yüzde 60 ile daha üstündü. Benzer şekilde Fenerbahçe maç boyunca toplam 399 kez pas yaparken Antwerp'in pas sayısı 553 oldu. Üstelik bu pasların isabet yüzdesi yine Fenerbahçe'den daha iyi. Skor ve oyundaki ağırlığa bakıldığında tabiki Fenerbahçe üstün ancak dişine göre bir rakipte İstanbul ekibi için işler çok daha farklı olabilir.







Türkiye'de aldığı kötü sonuçlar sonrası bazı değişikliklere giderek ma.a .ikan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Avrupa'da oynadığı maçta oyuncularına rotasyon yaptığı görüldü.

Rakibin kafası ve oyun anlayışı Türkiye Super Lig'teki Fenerbahçe'ye karşı hazırdı. Pereira, bunu kırmış oldu.





İlk yarı skoru belirleyen Fenerbahçe'ye karşı Antwerp daha ilk dakikalarda ataklarla hakimiyet kurmaya çalıştı ancak bunu başaramadı. Oyunun 9. dakikasında irfan Can, kısa pasını ceza sahası yayı civarındaki Mert Hakan'a ulaştırdı. Hakan, 20 metre mesafeden çok düzgün ve iyi bir şut çekti ve takımının ilk golünü kaydetti. Maçtan kopmak istemeyen Antwerp ataklarına devam etti ancak ataklar sonrasında defanstaki boşluklarını dolduramayaınca Fenerbahçe ilk golde olduğu gibi kontratakla rakibinin boşluğunu yakaladı. 16. dakikada Max Meyer'den topu alan Mergim Berisha, topu Meyer'le buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Meyer, ceza sahası içine girdi ve yerden düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı. Bu golden sonra atak yapmakta zorlanan Antwerp aradığı golleri bulamadı. Üst üste ataklar yapan Fenerbahçe, 29. dakikada maçın skorunu belirledi. Seri ve başarılı paslaşmalarla rakibinin ceza sahasına kadar giden Fenerbahçe, irfan Can'ın kısa pasıyla topla buluşan Mert Hakan Yandaş altıpas bölgesinde yakınbir mesafeden arka direğe doğru başarılı bir orta yaptı. Gelen topa çıkan Mergim Berisha topa yarım vole vurdu ve seyircileri ayağa kaldıran bir gol attı. İlk yarıyı bu skorla kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıya daha sakin başladı. İkinci 45 dakikada her iki takım oyuncu değişikliklerine gitti. Topla daha fazla buluşan Antwerp, Fenerbahçe'ye karşı aradığı golleri bulamadı.









GRUPTA PUAN DURUMU





Eintracht Frankfurt 10

Olympiakos 6

Fenerbahçe 5

Antwerp 1