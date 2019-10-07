Samanyolu Haber /Gündem / "Gücümün yettiği şeylerle başkalarına ne kadar hayat olabilirim' /07 Ekim 2019 16:55

"Gücümün yettiği şeylerle başkalarına ne kadar hayat olabilirim'

Gülşah Çavuşoğlu , You Tube kanalında tenkil sürecinde yurt dışına çıkmak zorunda kalan Göz doktoru Umut Duygu hanımla önemli bir şöyleşi gerçekleştirdi .

Yurt dışına çıkmak zorunda kalan bir doktorun yaşadıkları

Dr. Umut Duygu hanım göz  uzmanı. En son  İzmir Araştırma Hastanesin'de çalışan Duygu Hanım  sürekli ilerleyen MS hastası olmasına rağmen izin günlerini Afrika'da ameliyat yaparak geçiriyor. En son Mali'ye gittiğinde de 15 Temmuz Darbe girişimi yaşanıyor. Ailesi ve çalıştığı hastanenin yetkililerinin baskısıyla Türkiye'te dönmek zorunda kalıyor. 21 Temmuz'da Türkiye'ye dönen Duygu Hanım, Tenkil sürecinde yaşadıklarını   Gülşah Çavuşoğlu'na anlattı. 



Ege'deki gönüllü doktorlarla birlikte Afrika'nın bir çok yerine giden  Dr. Umut Duygu hanım yaşadıklarını heyecanla anlattı. Afrika'da muayene için gelen hiç kimseyi geri çevirmemek için saatlerce çalıştıklarını söyleyen Duygu Hanım  kas hastası olmasına rağmen bir defasında 2 haftada 380 hastaya göz ameliyatı yaptığını söyledi. 


Dr. Umut Duygu Hanım, "İnanın tuvalete gidip vakit kaybetmemek için su ve çay bile içmemeye gayret ediyorduk. Saat 5.30'da kalkıp altıda kahvaltı, 6.30'dan 23.30'a kadar. Hedefimiz kapıdan hiçbir hastayı çevirmemekti. Çok şükür bunu başardık. Saat 16.00'ya kadar aralıksız çalışıyorduk. Namazları öğle ikindiyi birleştirerek kılıyorduk. Saat 15.00 gibi setleri sterilizasyona atıp, namazları kılıp sonra tekrar gelip 23.00/24.00'e kadar Allah ne verdiyse 16-17 saat çalışıyorduk. Ameliyat koltuğunda dört saat beş saat hiç kalkmadan non stop görev yapıyorduk. Neredeyse deküpik yaralarına az kaldı. O kadar oturdum yani. Türk bayrağını en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum" diye konuştu.




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