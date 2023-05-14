Samanyolu Haber /Gündem / Gül'den 'milli irade' vurgusu: "Saygıyla karşılanacağına inancım tamdır" /14 Mayıs 2023 08:15

Gül'den 'milli irade' vurgusu: "Saygıyla karşılanacağına inancım tamdır"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı.

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2007-2014 arasında 11. Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Abdullah Gül, uzun süren sessizliğini bozdu. Gül, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

DEMOKRASİ VURGUSU
Gül, seçimlerin demokratik olgunluk içinde geçeceğine ve sonucun herkes tarafından saygıyla karşılanacağına inandığını söyledi.

"ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLSUN"
Gül paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Seçimlerin milletimize yakışır bir demokratik olgunluk içinde geçeceğine ve ortaya çıkacak milli iradenin herkes tarafından saygıyla karşılanacağına inancım tamdır. Seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."


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