Guinness duyurdu: Dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği

Guinness dünya rekorları, dünyanın yaşayan en yaşlı köpeğini duyurdu.





TobyKeith adlı Chihuahua cinsi köpek, 21 yıl 66 günlük yaşamıyla yaşayan en yaşlı köpek unvanını aldı.





16 Mart’taki başvuru tarihiyle kayda geçen köpek, 9 Şubat 2001’de dünyaya geldi.





Köpeğin sahibi Gisela Shore, Guinness'e verdiği demeçte, "İnsanlar, yaşına göre ne kadar iyi göründüğüne inanamıyor" dedi.





Yavruyken barınaktan evlat edinilen Chihuahua cinsi köpek ile ilgili Shore, “Yaşlı bir çift ona bakamayacaklarını söylemiş. Ben de barınakta küçücük ten rengi bir Chihuahua ile karşılaştım. Adı Fıstık Ezmesi’ydi. Ben daha sonra TobyKeith olarak değiştirdim” ifadelerini kullandı.





Sahiplenmesinin üzerinden 20 yıl geçmesinin ardından Shore, kendisinin, arkadaşlarının ve ailesinin TobyKeith'in yaşayan en yaşlı köpek olup olmadığını merak etmeye başladıklarını söyledi.





Köpeğin bir Chihuahua'nın ortalama yaşam beklentisini 12 ila 18 yıl aşması nedeniyle Guinness’e başvuran Gisela Shore, TobyKeith'in yaşayan en yaşlı köpek olduğunun tespit edildiğini vurguladı.









Shore, köpeğinin iyi yaşlanmasının sırlarını, genetik, sağlıklı beslenme ve sevgi dolu bir ev olduğunu belirtti.





TobyKeith'in bir gününü özetleyen Gisela Shore, sabah yürüyüşü ile başladıklarını, ardından en sevdiği atıştırmalık olan bir dilim hindi yediğini bildirdi.









Gün içerisinde birkaç kısa yürüyüşe daha çıkan Chihuahua cinsi köpek ile ilgili son olarak Shore, “Küçük oğlumun böyle bir dönüm noktasına ulaştığı düşüncesi harika, heyecanlandım" dedi.





Guinness'e göre, kayıtlara geçen en yaşlı köpek ise 29 yıl 5 ay yaşayan Avustralya sığır çobanı köpeğiydi.