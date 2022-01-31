Gül 4 günde 2 kez istifa etti, Soylu eleştirisi kellesini aldı

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün 4 günde 2 kez istifasını sunduğu,Gül’ün istifasının ilk kez 25 Ocak’ta Saray’da Osman Kavala davası ile ilgili yapılan toplantıda gündeme geldiği belirtildi.







Gazeteci İsmail Saymaz, Erdoğan’ın Gül’ün istifa isteğine “Olur mu öyle şey” diyerek reddettiğini yazdı.





İsmail Saymaz, yazısında şunları kaydetti:





“Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ‘affının’ kabulünden dört gün önce, 25 Ocak Salı sabahı Beştepe’deydi.





Çünkü Cumhurbaşkanlığı’nda kritik bir görüşme vardı.





Beştepe kaynaklarından aldığım bilgiye göre gizli tutulan bu zirveye Gül’ün yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve iki bakanlığın bürokratları ile MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı. Toplantıda Avrupa Konseyi’nin yakından ilgilendiği, başta Osman Kavala olmak üzere siyasi davalarda nasıl bir politika belirleneceği konuşuldu. Gül, tutuksuz yargılamaları savundu her zamanki gibi.





Ne olduysa, nasıl bir tartışma yaşandıysa…





Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a istifa etmek istediğini açıkladı. Erdoğan da “Olur mu öyle şey!” diye reddetti.”





Ancak bir kere vazo kırılmıştı.





İki gün sonra…





Gül, 27 Ocak Perşembe günü istifasını yazıya döktü ve ardından Beştepe’ye gönderdi.”





“İSİM VERMEDEN SOYLU’YU ELEŞTİRDİ”

Abdülhamit Gül’ün ekibinin cuma günü bakanlığı boşaltmaya başladığını belirten İsmail Saymaz, Gül’ün ’28 Ocak Veri Koruma Günü’ vesilesiyle katıldığu programda yaptığı konuşmadaki cümlelerinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun MOBESE kayıtlarının sızdırılmasına yönelik olduğunu ve isim vermeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu eleştirdiğini ifade etti.





Saymaz yazısını şöyle sürdürdü:





“Gül’ün ekibi bakanlıktan ayrılık hazırlıklarına başladı. Erdoğan, MOBESE eleştirisinin etkisiyle mi, bilinmez, dört gün önce sözlü istifasını geri çevirdiği Gül’ün dilekçesini aynı gün kabul etti. 29 Ocak Cumartesi sabahı saat 01.35’te Resmi Gazete yayınlandığında Türkiye, Gül’ün ‘affını’ istediğini, yerine Bekir Bozdağ’ın getirildiğini öğrendi.”