Gül-Erdoğan görüşmesine dair iki iddia

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'ni kurarken Ali Babacan'ın da ocak ayının ilk haftasında ilan etmesi bekleniyor.







Günboyu yazarı Fatih Ergin, "İktidar partisi, başlangıçta pek bir varlık oluşturamayacağını düşündükleri Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan oluşumlarının anketlerde geldiği noktadan çok rahatsız" derken Erdoğan'ın, Babacan'ın kuracağı partinin fikir önderliğini yürüten 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bir ziyaret gerçekleştirdiğini öne sürüyor.





AKP'de "ağabeyler" olarak adlandırılan grubun, Erdoğan'ın bilgisi dahilinde Davutoğlu ve Babacan hareketi ve Gül ile görüşme yapıp, "vazgeçin" dedikleri basına yansımıştı.





"Saray, yeni parti hareketlerine karşı sessizliğini her an bozabilir" diyen yazar, "Özellikle de Babacan - Gül cephesine karşı… Zira iktidar kulislerinde yeni bir görüşmeden bahsediliyor. Birinci iddia o ki; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaklaşık iki hafta önce 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü İstanbul'daki evinde ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdi. İktidar kulislerindeki bir diğer iddia ise, böyle bir görüşmenin olmadığı ancak olacağı yönünde" ifadesini kullanıyor ve ekliyor:





"Şüphesiz ki eğer gerçekleştiyse ya da gerçekleşecekse, Erdoğan - Gül görüşmesinin sebebi, Babacan'ın genel başkanlığını üstleneceği yeni parti üzerinedir. Öyle görünüyor ki, şimdi de Erdoğan cephesinden yeni bir hamle söz konusu. Bu hamlenin yansıması ne olacak, hep birlikte göreceğiz."